الأحد 15 سبتمبر 2024
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سياسة

هل يلزم القانون العامل بإصلاح ما أتلفه على نفقته الخاصة ؟

موقف القانون من أخطاء
موقف القانون من أخطاء العامل، فيتو

نظم قانون العمل، التزامات العامل في عمله، وكما حدد امتيازاته وآليات الحصول على حقوقه من صاحب العمل، حدد أيضا كيفية محاسبته على أخطائه وضوابط تعويض العمل وصاحبه حال الخطأ والتسبب في خسارة. 

 

الزام العامل بإصلاح ما تسبب في إتلافه 

 

وألزم القانون العامل بإصلاح ما تسبب في تلفه على نفقته الخاصة، حيث نصت  المادة 73 من قانون العمل على أنه إذا تسبب العامل بخطئه وبمناسبة عمله في فقد أو إتلاف مهمات أو آلات أو خامات أو منتجات يملكها صاحب العمل أو كانت في عهدته التزم بأداء قيمة ما فقد أو أتلف.

إجراءات تحميل العامل ثمن ما أتلفه 

 

ولصاحب العمل بعد إجراء التحقيق وإخطار العامل أن يبدأ باقتطاع المبلغ المذكور من أجره على ألا يزيد ما يقتطع لهذا الغرض على أجر خمسة أيام في الشهر الواحد، ويجوز للعامل أن يتظلم من تقدير صاحب العمل.

 

فإذا لم يقض لـ صاحب العمل بالمبلغ الذى قدره للإتلاف أو قضى له بأقل منه وجب عليه رد ما اقتطع دون وجه حق خلال سبعة أيام من تاريخ صدور قرار اللجنة ولا يجوز لصاحب العمل أن يستوفى مستحقاته بطريق الاقتطاع وفقا لحكم هذه المادة إذا بلغ مجموعها أجر شهرين.

 

قيد الجزاءات المالية التى توقع على العمال 

 

ولصاحب العمل الحق في قيد الجزاءات المالية التي توقع على العمال في سجل خاص مع بيان سبب توقيعها واسم العامل ومقدار أجره وأن يفرد لها حسابا خاصا ويكون التصرف فيها طبقا لما يقرره الوزير المختص بالاتفاق مع الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.

 

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