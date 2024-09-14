وصفات طبيعية للعناية بالبشرة والجسم، تُعد العناية بالبشرة والجسم بعد قضاء يوم طويل خارج البيت، مع التعرض للإجهاد والشمس، من أهم جوانب الحفاظ على الصحة والجمال، والاستعانة في ذلك بالوصفات الطبيعية لا يعد هو الحل الأمثل.



أفضل وصفات طبيعية للعناية بالبشرة والجسم بعد يوم شاق



العناية بالبشرة من الطبيعة

أشارت خبيرة العناية بالبشرة والجسم سامنثا جريج، إلى أن الوصفات الطبيعية للعناية بالبشرة والجسم تعد بديلًا صحيًا وفعالًا للمنتجات التجارية، حيث توفر فوائد متعددة دون التعرض للمواد الكيميائية الضارة.



وأضافت أنه يمكن استخدام هذه الوصفات بانتظام كجزء من روتين العناية بالبشرة والجسم للحصول على بشرة نضرة وصحية وجسم متوازن.



وتستعرض سامنثا في السطور التالية أهم وصفات طبيعية للعناية بالبشرة والجسم بعد قضاء يوم طويل شاق ومرهق:

قناع الوجه بالعسل والليمون

يعتبر العسل والليمون مزيجًا مثاليًا للعناية بالبشرة، حيث يتمتع العسل بخصائص مضادة للبكتيريا ومهدئة، في حين أن الليمون يمتاز بخصائص تفتيح البشرة وتنقيتها.

لتحضير هذا القناع، يمكن خلط ملعقة كبيرة من العسل مع ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

يوضع القناع على الوجه ويترك لمدة 15 دقيقة قبل شطفه بالماء الدافئ. هذا القناع يعمل على ترطيب البشرة وإزالة الشوائب.



سكراب الجسم بزيت جوز الهند والسكر

للحصول على بشرة ناعمة ومشرقة، يمكن استخدام سكراب طبيعي مصنوع من زيت جوز الهند والسكر.

يُخلط نصف كوب من السكر مع ربع كوب من زيت جوز الهند، ويتم تدليك البشرة بهذا المزيج بلطف أثناء الاستحمام.

يعمل السكر كمقشر طبيعي يزيل خلايا الجلد الميتة، بينما يرطب زيت جوز الهند البشرة ويجعلها ناعمة.

ماسك الطين الأخضر للوجه

يُعد الطين الأخضر من المكونات الفعالة في تطهير البشرة من الشوائب والسموم.

لتحضير ماسك الطين الأخضر، يُخلط مسحوق الطين مع ماء الورد أو الماء حتى يتكون مزيج ناعم.

يُطبق المزيج على الوجه ويُترك حتى يجف، ثم يُغسل بالماء الفاتر.

هذا الماسك يساهم في تقليل الدهون الزائدة وتنقية المسام.

حمام الملح

حمام الأعشاب لجسم منتعش

يمكن تحضير حمام أعشاب طبيعي باستخدام مجموعة من الأعشاب المفيدة مثل اللافندر، والبابونج، والزعتر.

تُضاف حفنة من الأعشاب إلى ماء الاستحمام الساخن، وتترك لتنقع لمدة 15 دقيقة قبل الدخول في الحمام.

تعمل هذه الأعشاب على تهدئة البشرة وتخفيف التوتر، بالإضافة إلى توفير تجربة استرخاء ممتعة.

مرطب الشفاه بزبدة الشيا والفانيليا

لحماية الشفاه من الجفاف والتشققات، يمكن استخدام مرطب طبيعي محضر من زبدة الشيا والفانيليا.

تُذوب ملعقتان كبيرتان من زبدة الشيا على بخار ماء، ثم تُضاف بضع قطرات من زيت الفانيليا.

يُسكب المزيج في وعاء صغير ويُترك ليبرد. يتم استخدامه لترطيب الشفاه بشكل يومي.

تدليك الجسم بزيت الزيتون واللافندر

لتعزيز الاسترخاء وتحسين الدورة الدموية، يمكن استخدام زيت الزيتون مع زيت اللافندر لتدليك الجسم.

يُخلط ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون مع بضع قطرات من زيت اللافندر، ثم يُدلك الجسم بالمزيج بحركات دائرية.

يعمل زيت الزيتون على ترطيب البشرة، بينما يساعد زيت اللافندر في تقليل التوتر والقلق.

علاج العينين بكمادات الشاي الأخضر

تعتبر كمادات الشاي الأخضر من العلاجات الفعالة لتقليل انتفاخات العين والهالات السوداء.

تُنقع أكياس الشاي الأخضر في الماء الساخن ثم تُبرد في الثلاجة. توضع الأكياس الباردة على العينين لمدة 10-15 دقيقة.

يحتوي الشاي الأخضر على مضادات أكسدة تساعد في تقليل التورم وتنشيط الدورة الدموية حول العينين.

