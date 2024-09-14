النيابة تطلب التحريات حول إصابة شخص بطلق ناري في المرج
طلبت نيابة المرج تحريات المباحث حول إطلاق نار صوب شخص في أحد العقارات بمنطقة المرج وطلبت تقرير بالحالة الصحية للمصاب.
كانت مباحث قسم شرطة المرج تلقت بلاغا بسماع دوي إطلاق نار بمنطقة المرج، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ.
وبالفحص تبين إطلاق نار بأحد العقارات في المنطقة، مما أسفر عن إصابة شخص بطلق ناري.
تم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم ويستمع رجال المباحث إلى الشهود لكشف ملابسات الواقعة.
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