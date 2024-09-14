المعمل الجنائي يفحص حريق فندق فينيسيا في عابدين
وصل فريق من المعمل الجنائي بمديرية أمن القاهرة لمعاينة وفحص آثار حريق اندلع داخل مطبخ بفندق فينيسيا بدائرة قسم شرطة عابدين ، وذلك لمعاينة آثار الحريق والوقوف على أسباب حدوثه.
وكانت الحماية المدنية قد أخمدت حريق نشب في فندق فينيسيا بوسط البلد، بمحافظة القاهرة، دون وقوع أي إصابات جراء الحادث.
وكشفت التحريات الأولية أن الحريق نشب في مطبخ الفندق في الدور الأرضي، وأن الفندق مكون من 4 طوابق وتواجدت 4 سيارات إطفاء للسيطرة عليه.
وتلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة بالقاهرة، إخطارا من غرفة العمليات، يفيد باندلاع حريق بفندق فينيسيا وتم الدفع بقوات المطافئ وتم تحرير المحضر اللازم واحالته للنيابة العامة لتولي التحقيقات.
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