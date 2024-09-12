إعلام الخارجة ينظم ندوة عن الأسرة ورعاية المرحلة الذهبية للطفل

عقد مركز إعلام الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الخميس، ندوة حول (الأسرة ورعاية المرحلة الذهبية للطفل) بقرية بولاق حاضر فيها الدكتورة عبير محمد متولى مدير عام فرع المجلس القومى للسكان والدكتورة رواء أشرف أحمد طبيب بمركز رعاية الأمومة والطفولة.

وذلك فى إطار الحملة الإعلامية التى أطلقها قطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات تحت شعار ( إيد فى إيد...هننجح أكيد) تحت رعاية الدكتور ضياء رشوان- رئيس وبتوجيهات الدكتور أحمد يحيى- رئيس قطاع الإعلام الداخلى.

افتتحت اللقاء غادة بصيط محمد مسئول الإعلام التنموي بمركز إعلام الخارجة وذلك بتوضيح أهداف الحملة الإعلامية والتى تحفز المواطنين للمشاركة الايجابية والفعالة فى المبادرات الرئاسية كما ذكرت أن الحملة على مستوى الجمهورية وتشمل مراكز الإعلام والنيل بالوادي الجديد.

ومن جانبها، أوضحت عبير متولى المبادرات الرئاسية منذ انطلاقها في ٢٠١٤ وحتى الآن وذكرت أن الدولة أعلنت عن مبادرة بداية لبناء الإنسان المصرى والتى تشمل كافة المراحل العمرية من يوم حتى فوق ٦٥ سنة وتشارك فيها كافة القطاعات أهمها الصحة والتعليم والتضامن.

كما شرحت أهداف المبادرة المتمثلة في الاهتمام بصحة المواطن وتعليمه وترسيخ الأخلاق والهوية المصرية والحفاظ عليها وبناء الإنسان ونوهت عن أن المبادرة سيتم تدشينها يوم الثلاثاء القادم وتستمر حتى ١٠٠ يوم ثم يتم عمل قياس للنتائج ومردودها لتقييمها بشكل دقيق.

وفى سياق متصل، ذكرت رواء، أن مبادرة بداية ستبدأ بالمرحلة الذهبية للطفل والتى من سن صفر حتى ٦ سنوات وأن وزارة الصحة تستهدف إنجاب أطفال أصحاء لذلك تعمل على توعية الأمهات بأسس التغذية السليمة أثناء فترة الحمل والاهتمام بتناول كافة العناصر الغذائية وأكدت على ضرورة متابعة الحمل وشرحت بشكل مفصل إجراءات المتابعة وتوقيتها، كما ذكرت الإجراءات التى تتخذها وزارة الصحة للاطمئنان على صحة حديثي الولادة.

وأكدت ضرورة متابعة جدول التطعيمات الإجبارية وذكرت أن هناك فريقا متخصصا لتدريب الأمهات الجدد على عملية الرضاعة أيضا، هذا وإدارة اللقاء غادة بصيط محمد مسئول الإعلام السكاني تحت إشراف أزهار عبد العزيز مدير مركز إعلام الخارجة بالوادي الجديد.