ضبط سائق قتل قائد سيارة ملاكي بسبب أولوية المرور بطريق العياط
ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على سائق قتل قائد سيارة ملاكي إثر نشوب مشاجرة بينهم على أولوية المرور بطرق العياط وتم اقتياده لمركز شرطة العياط وجارٍ إحالته للنيابة العامة.
وكانت البداية عندما تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد بنشوب مشاجرة بين سائقين ملاكي على أحد طرق مركز العياط، تعدى على إثرها أحدهم على الآخر باستخدام آلة حادة وأنهى حياته.
وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لموقع البلاغ، وتبين العثور على جثة سائق سيارة ملاكي مصاب بنزيف أنهى حياته، وتم نقله للمشرحة وتحرر محضر الواقعة.
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