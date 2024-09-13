ضبط 1168 مخالفة تجاوز سرعات بالطرق السريعة خلال 24 ساعة

أسفرت جهود حملة الإدارة العامة للمرور بالطرق الرئيسية والسريعة والصحراوية خلال 24 ساعة، عن ضبط 1168 مخالفة تجاوز سرعات و96 مخالفة السير بدون تراخيص "قيادة وتسيير"، 36 دراجة نارية مخالفة، 24 مخالفة موقف عشوائي، 109 مخالفات شروط الترخيص وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

وتواصل الإدارة العامة للمرور، توجيه الحملات المرورية بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.