رغم نفي الكرملين، بلينكن يتهم روسيا بقصف المدن الأوكرانية بوحشية

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ، اليوم الأربعاء، إن روسيا تقصف المدن الأوكرانية بكل وحشية وتحصل على المزيد من الأسلحة الإيرانية.

موسكو وطهران تنفيان تقارير حول شحن إيران أسلحة لروسيا



وجاءت تلك التصريحات علي الرغم من نفى الكرملين، اليوم الأربعاء، التقارير التي تفيد بأن إيران شحنت صواريخ إلى روسيا، قائلا إن المزاعم بشأن عمليات نقل الأسلحة المختلفة لا أساس لها من الصحة.



ووصفت طهران اتهامات واشنطن بأنها "دعاية قبيحة".



من جهته، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم الأربعاء إن إيران لم تنقل أي صواريخ باليستية لروسيا، مضيفا أن العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة ودول الترويكا الأوروبية ضد بلاده ليست حلا.

وقبل وقت سابق وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أمس الثلاثاء، إن روسيا تسلمت صواريخ باليستية من إيران ومن المرجح أن تستخدمها في أوكرانيا في غضون أسابيع، محذرا من أن التعاون بين موسكو وطهران يهدد الأمن الأوروبي الأوسع نطاقا.