الخميس 12 سبتمبر 2024
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خارج الحدود

تزامنا مع زيارة بلينكن ولامي، صافرات الإنذار تدوي بكييف للتحذير من غارة جوية

وزير الخارجية الامريكي
وزير الخارجية الامريكي والبريطاني، فيتو

انطلقت صفارة إنذار من غارة جوية في كييف، اليوم الأربعاء واستمرت أكثر من 30 دقيقة وذلك أثناء زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ونظيره البريطاني ديفيد لامي للعاصمة الأوكرانية برفقة مسؤولين غربيين آخرين.

 

وأعلنت القوات الجوية الأوكرانية على تطبيق تيليجرام عن تهديد صاروخ باليستي، قائلة إن الصاروخ يتحرك في اتجاه منطقة بولتافا قادما من منطقة سومي بالشمال.

وذكر مسئولون في سومي في وقت لاحق على تيليجرام أنه تم إسقاط الصاروخ وأن المعلومات الأولية تشير إلى عدم وقوع إصابات بين المدنيين أو أضرار بالبنية التحتية.

ووصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ونظيره البريطاني ديفيد لامي إلى كييف، الأربعاء، في زيارة خاطفة.

وكان في استقبالهما فاليري زالوغني، القائد الأعلى السابق للقوات المسلحة الأوكرانية، وهو الآن سفير أوكرانيا لدى بريطانيا.

كما وصل رئيس ليتوانيا جيتاناس نوسيدا ورئيسة وزراء لاتفيا إيفيكا سيلينيا إلى كييف.

ومن المقرر أن تعقد سيلينيا اجتماعات مع المسؤولين الأوكرانيين، وستشارك أيضًا في المناقشات حول المزيد من الدعم العسكري والسياسي والإنساني والمالي لأوكرانيا، بالإضافة إلى طريقها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي.

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