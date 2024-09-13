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مصرع شاب وإنقاذ 12 آخرين في انقلاب تروسيكل بمصرف البطس بالفيوم

مصرع شاب وإنقاذ 12
مصرع شاب وإنقاذ 12 آخرين

تواصل قوات الإنقاذ النهري بمحافظة الفيوم، البحث عن جثمان شاب غرق في مصرف البطس في زمام مركز شرطة طامية، بعد أن سقط به تروسيكل في المصرف أثناء العودة من جني محصول القطن، وتمكن باقي ركاب التروسيكل من القز قبل السقوط في المصرف.

بلاغ لمدير أمن الفيوم

 وكان اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم قد تلقى إخطارا من مأمور مركز طامية، يفيد بسقوط تروسيكل في مصرف البطس وعلى متنه 13 شخص، وتمكن 12 منهم من القفز من التروسيكل قبل سقوطه فيه بينما سقط زميلهم في مياه مصرف البطس الذي يستقبل مياه الصرف الزراعي من كل قرى شرق الفيوم، وجرف التيار جثة الغريق ومازالت قوة من الإنقاذ النهري تبحث عن جثمانه.

وتحرر محضر بالواقعة وتم العرض على النيابة المختصة، وأمر وكيل النيابة بانتداب خبير فني لمعرفة أسباب انقلاب التروسيكل وإعداد تقرير فني عن الحادث، كما طالب بسرعة العثور علي جثمان الغريق.

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