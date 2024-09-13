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رياضة

عن الجيش الرواندي، يورتشيتش: نواجه فريقا صعبا بدوري أبطال إفريقيا ونسعي للفوز

يورتشيتش، فيتو
يورتشيتش، فيتو

قال الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، إنه يعلم جيدا مدى صعوبة المواجهة التي تجمع فريقه  مع نظيره الجيش الرواندي في إطار مباريات دوري أبطال أفريقيا.

أوضح المدير الفني خلال المؤتمر الصحفي، أن فريق الجيش الرواندي قوي ويتمتع بشعبية كبيرة، وكل شيء تغير عن مباراة الفريقين التي جرت العام الماضي في دوري الأبطال هنا في كيجالي، حيث تغير الملعب وهناك عدد ضخم من الجماهير تحتشد  في المدرجات، وكذلك هناك لاعبين جدد وجهاز فني وتعاقدات جديدة وكل شيء مختلف، وبالتالي الوضع يختلف تماما في مواجهة السبت.

كشف المدير الفني عن متابعته للفريق عن قرب وتحليل العديد من مبارياته ويعلم جيدا أنه فريق قوي ومواجهته على أرضه ووسط جماهيره ستكون صعبة بكل تأكيد، ولكنه يثق في لاعبيه وقدرتهم على الخروج بنتيجة الفوز وتسهيل المهمة في لقاء الإياب بالقاهرة بعد أسبوع، حيث أن اللقاء عبارة شوطين ولابد من إنهاء الشوط الأول بشكل طيب في كيجالي.

المدير الفني تحدث عن وجود غيابات بالفعل في صفوف الفريق، ولكن بيراميدز يمتلك لاعبين رائعين يمتلكون القدرة والخبرة التي تمكنهم من الفوز والعودة بنتيجة قوية، وسعيد بالتواجد مع هذه المجموعة المميزة من اللاعبين.

وتحدث كرونسلاف عن مدى صعوبة الأمر الذي يتعلق بلعب مباراة خارج الأرض في بطولة قوية مثل دوري الأبطال بعد تجمع دولي في مدة قصيرة، خاصة وأن هناك لاعبين عادوا متأخرين، ولم يتدربوا إلا مرة واحدة، ولكن لابد من التعامل مع الأمر الواقع واللعب بكل قوة.

موعد مباراه بيرامبدز والجيش الرواندي 

ويحل بيراميدز ضيفا على الجيش الرواندي في السابعة من مساء السبت على استاد أماهورو في كيجالي في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

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