تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة الجيش الرواندي وبيراميدز

عقد اليوم، باستاد أماهورو بالعاصمة الرواندية كيجالي الاجتماع الفني الخاص بمباراة الجيش الرواندي أمام بيراميدز في إطار لقاءات دوري أبطال أفريقيا.

ويحل بيراميدز ضيفا على الجيش الرواندي في السابعة من مساء السبت على استاد أماهورو في كيجالي في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتم خلال الاجتماع، الاتفاق على التفاصيل الخاصة بالمباراة، حيث يرتدي بيراميدز اللون الأزرق الكامل، فيما يرتدي حارس المرمى اللون الأخضر كاملا.

ويظهر فريق نادي الجيش الرواندي باللون الأبيض كاملا، فيما يرتدي حارس المرمى اللون الأحمر كاملا.

وتم الاتفاق على وصول الفريقين لملعب أماهورو الذي يتسع لقرابة 45 ألف متفرج وبيعت تذاكر اللقاء بالكامل، قبل انطلاق المواجهة بساعة ونصف.

ومثل بيراميدز في الاجتماع الفني، اللواء هشام زيد مدير المباريات، والدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي، ومحمد طاهر إداري الفريق، وعاطف شادي مدير المركز الإعلامي.

موعد مباراة بيراميدز والجيش الرواندي

و يحل بيراميدز ضيفا على الجيش الرواندي في السابعة من مساء غدا السبت، على استاد أماهورو في كيجالي بذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

قائمة بيراميدز في رحلة رواندا

وضمت قائمة بيراميدز لرحلة رواندا 24 لاعبا على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - يوسف نادر

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - أسامة جلال - محمد الشيبي - كريم حافظ - محمد حمدي

خط الوسط: بلاتي توريه - إسلام عيسى - رمضان صبحي - مصطفى فتحي - أحمد توفيق - مهند لاشين - محمد رضا بوبو - محمود صابر - محمود زلاكة - عبد الرحمن مجدي

خط الهجوم: فيستون ماييلي - فخري لاكاي - دودو الجباس - يوسف أوباما - مروان حمدي