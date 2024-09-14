الذهب يواصل رحلة الصعود عالميا، العقود الفورية والآجلة تشهد ارتفاعا جنونيا، خبير لــ"فيتو": توقعات نتائج اجتماع الفيدرالي الأمريكي كلمة السر

مؤشر الذهب عالميا، بالتزامن مع ارتفاع مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية خلال حركة تداولات اليوم الجمعة حققت أسعار الذهب العالمية مستويات قياسية جديدة مع تراجع مؤشر الدولار الأمريكية بشكل ملحوظ.

د.وليد سويدان - فيتو

ومن جانبه قال الدكتور وليد سويدان خبير أسواق المال اللبنانى والمحلل الفنى لـ“فيتو”: استطاع مؤشر الذهب العالمى أن يحقق مكاسب ضخمة بأكثر من 2 % بتعاملات الأسابيع الماضية بدافع من توقعات خفض الفائدة في سبتمبر الجارى والتي تصاعدت منذ ظهور الدفعة الأحدث من بيانات التضخم الأمريكية.

شارت الذهب - شموع يابانية - ، فيتو

أسعار الذهب سجلت أعلى مستوى في أسبوعين خلال حركة التداولات

وتابع قائلا: سجلت أسعار الذهب أعلى مستوى في أسبوعين خلال حركة التداولات، مع فتح رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول الباب أمام خفض أسعار الفائدة في وقت مبكر في سبتمبر الجاري ويعتبر هذا التوقع كلمة السر وراء ارتفاع أسعار الذهب عالميا، حيث صعدت العقود الفورية للذهب بنسبة 0.77% عند 2578 دولار للأوقية، كما ارتفعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 1% إلى 2606 دولار للأوقية.

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الفيدرالى الامريكى يخفض الفائده في هذا التوقيت

وأضاف سويدان انه من المتوقع أن يظهر تقرير مؤشر أسعار المستهلكين ارتفاع التضخم إلى ما يقرب من المستوى المستهدف لمجلس الاحتياطي الفيدرالى عند 2%، وهو ما يدعم وجهة نظر رئيس المجلس جيروم باول بأن نمو الأسعار تحت السيطرة، ويلعب دورا محوريا في تحديد حجم خفض أسعار الفائدة الأسبوع المقبل، حيث انه من المتوقع ان يخفض البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة 25 نقطة أساس في كل من اجتماعات السياسات الثلاثة المتبقية في عام 2024.

جيروم باول - فيتو

تداول الذهب عند 2600 دولارا بنهاية 2024



واشار الى ان هناك نقاط دعم جيدة لأسعار الذهب عند مستوى يتراوح بين 2450 و2460 دولارا، وبحلول نهاية العام من المتوقع أن يتم تداول الذهب عند مستوى 2600 دولار مدفوعا بتيسير السياسة النقدية الأمريكية والتوترات الجيوسياسية المستمرة”.

التداول على الذهب - فيتو

موقف المعادن النفيسة الأخرى