روبي المفخخة، النرويج ترصد سفينة روسية محملة بـ 20 ألف طن متفجرات

رصدت السلطات النرويجية سفينة شحن محملة بـ 20 ألف طن من المتفجرات قادمة من روسيا بالقرب من قاعدة لحلف شمال الأطلسي (الناتو) في مدينة ترومسو، بحسب مجلة "نيوزويك" الأمريكية.

رصد سفينة تحمل 20 ألف طن من نترات الأمونيوم

وقالت الصحيفة، إن سفينة شحن تحمل علم مالطا تحمل 20 ألف طن من نترات الأمونيوم قادمة من روسيا رصدت بالقرب من قاعدة عسكرية في النرويج العضو في حلف شمال الأطلسي، بعد أيام من إصدار أمر لها بمغادرة الميناء، وسط مخاوف متزايدة بشأن سلامة السكان القريبين.

وأفادت صحيفة "بارنتس أوبزرفر" النرويجية بأن السفينة "روبي"، التي حملت الشحنة من ميناء كاندالاكشا الشمالي في روسيا في 22 أغسطس، كانت متجهة إلى لاس بالماس في جزر الكناري في المحيط الأطلسي، لكنها رست في ميناء ترومسو الصناعي بالنرويج في الثالث من سبتمبر، بعد البحث عن ملجأ من عاصفة، وقد أصيبت بأضرار في المروحة والبدن والدفة.

الشرطة النرويجية تطالب من السفينة روبي بمغادرة ميناء ترومسو

وأمرت الشرطة النرويجية السفينة الروسية روبي بالمغادرة من ميناء ترومسو مع تزايد المخاوف بشأن سلامة السكان القريبين.

وكانت نقطة إرساء السفينة الأولية بالقرب من حرم جامعي ومستشفى جامعي ومئات المنازل السكنية.

ونترات الأمونيوم مادة قابلة للانفجار تستخدم في الأسمدة والمتفجرات.

وتحمل السفينة "روبي" كمية من نترات الأمونيوم تعادل سبعة أضعاف الكمية التي انفجرت في ميناء بيروت في لبنان عام 2020، والتي بلغت 2750 طنًا، وهي الكارثة التي أودت بحياة 218 شخصًا على الأقل.