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محافظات

تحرير 565 مخالفة تموينية متنوعة خلال حملات مكبرة في الفيوم

جانب من المضبوطات،
جانب من المضبوطات، فيتو

قال وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، سامح شبل عبد الرازق، إن الأجهزة الرقابية بالمديرية، شنت حملات مكثفة على الأسواق والمحال التجارية بمراكز المحافظة، طوال أيام الأسبوع الحالي، بهدف السيطرة على ما يتم طرحه من سلع، ومنع تداول أي سلع مهربة أو مجهولة المصدر أو منتهية الصلاحية، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.

 

نتائج الحملات التموينية على الأسواق والمحال التجارية في أسبوع

وأسفرت الحملات عن تحرير 565 مخالفة متنوعة للمخابز والمحال التجارية بالأسواق، كما تم التحفظ علي سيارتين محملتين بأسطوانات البوتاجاز قبل تهريبها إلى السوق السوداء، وبلغ عدد الأسطوانات المتحفظ عليها 462 أسطوانة.

كما تم التحفظ علي  2675  كيلوجرام  دقيق بلدي مدعم غير مصرح بتداوله خارج المخابز، وتحفظت الحملات على 541 كيلوجرامًا من اللحوم البلدية والدواجن ولحوم مفرومة مذبوحة خارج المجازر الحكومية بدون علامات وبيانات، وتم التحفظ علي  170 كيلوجرام أسماك ورنجة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، و37440 قطعة شيكولاتة مجهولة المصدر، وتحمل علامات تجارية مقلدة لعلامات شهيرة.

تكثيف الحملات على الأسواق والمحال التجارية بمراكز وقرب المحافظة

وأضاف  وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أنه شدد على الأجهزة الرقابية التابعة لمديرية التموين والتجارية الداخلية بمحافظة القيوم، بضرورة تكثيف الرقابة على كافة المخابز والأسواق ومحلات الجزارة ومنافذ بيع السلع الغذائية، للتأكد من ضبط الأسعار وسلامة المعروض ومطابقته للشروط الصحية، واتخاذ الإجراءات الرادعة حيال من يخالف التعليمات، حتب تتمكن أجهزة مديرية التموين والتجارة الداخلية من المواجهة الحازمة لجشع بعض التجار، وتحقيقًا لمصلحة المواطن واستقرار الأسواق.

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