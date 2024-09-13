محرز يقود تشكيل أهلي جدة في مواجهة النصر بالدوري السعودي

أعلن ماتياس يايسله، المدير الفني لفريق أهلي جدة عن تشكيل فريقه لمباراته أمام النصر المقرر لها في الجولة الثالثة بدوري روشن السعودي.

وتُقام مباراة النصر ضد الأهلي، على ملعب “الأول بارك”، معقل العالمي، بالجولة الثالثة في مسابقة الدوري السعودي للموسم الجديد 2024/2025.

تشكيل الأهلي ضد النصر في الدوري السعودي

تشكيل النصر ضد الأهلي في الدوري السعودي

حراسة المرمى: بينتو.

خط الدفاع: سلطان الغنام، محمد سيماكان، إيميريك لابورت، سالم النجدي.

خط الوسط: أوتافيو، مارسيلو بروزفيتش، عبد الله الخيبري.

خط الهجوم: تاليسكا، كريستيانو رونالدو، ساديو ماني.

موعد مباراة النصر ضد الأهلي في الدوري السعودي 2024/2025

وتنطلق صافرة المباراة بين الفريقين ضمن لقاءات الجولة الثالثة من مسابقة دوري روشن السعودي 2024/2025، في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت مكة المُكرمة والقاهرة على ملعب “الأول بارك” معقل العالمي.