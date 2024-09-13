جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل انطلاق الجولة الرابعة غدا
يترقب متابعو الدوري الإنجليزي انطلاق الجولة الرابعة من البريميرليج غدا السبت عقب نهاية التوقف الدولي في سبتمبر الجاري.
ويتقاسم مانشستر سيتي وليفربول صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، ولكل منهما 9 نقاط بعد مرور ثلاث جولات وقبل انطلاق مباريات الجولة الرابعة.
ترتيب الدوري الإنجليزي قبل الجولة الرابعة
1- مانشستر سيتي 9 نقاط
2- ليفربول 9 نقاط
3- برايتون 7 نقاط
4- آرسنال 7 نقاط
5- نيوكاسل يونايتد 7 نقاط
6- برينتفورد 6 نقاط
7- أستون فيلا 6 نقاط
8- بورنموث 5 نقاط
9- نوتينغهام فورست 5 نقاط
10- توتنهام هوتسبير 4 نقاط
11- تشيلسي 4 نقاط
12- فولهام 4 نقاط
13- وست هام يونايتد 3 نقاط
14- مانشستر يونايتد 3 نقاط
15- ليستر سيتي نقطة واحدة
16- كريستال بالاس نقطة واحدة
17- إبسويتش تاون نقطة واحدة
18- وولفرهامبتون نقطة واحدة
19- ساوثهامتون 0 نقاط
20- إيفرتون 0 نقاط
جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل الجولة الرابعة
مواعيد الجولة الرابعة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز
ساوثهامبتون ضد مان يونايتد السبت 14 سبتمبر - 2:30 عصرا
ليفربول ضد نوتينجهام فورست السبت 14 سبتمبر - 5:00 مساءً
مان سيتي ضد برينتفورد السبت 14 سبتمبر - 5:00 مساءً
فولهام ضد وست هام السبت 14 سبتمبر - 5:00 مساءً
كريستال بالاس ضد ليستر سيتي السبت 14 سبتمبر - 5:00 مساءً
برايتون ضد إيبسويتش تاون السبت 14 سبتمبر - 5:00 مساءً
أستون فيلا ضد إيفرتون السبت 14 سبتمبر - 7:30 مساءً
بورنموث ضد تشيلسي السبت 14 سبتمبر - 10:00 مساءً
توتنهام ضد آرسنال الأحد 15 سبتمبر - 4:00 عصرًا
وولفرهامبتون ضد نيوكاسل الأحد 15 سبتمبر - 6:30 مساءً
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