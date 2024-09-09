هالاند يقود النرويج للفوز على النمسا 2-1 في دوري الأمم الأوروبية

فاز منتخب النرويج على نظيره النمسا بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم في إطار الجولة الثانية من دوري الأمم الأوروبية.

وافتتح فيلكس التسجيل لصالح النرويج في الدقيقة التاسعة، ثم تعادل سابيترز لمنتخب النمسا في الدقيقة 37، وسجل هالاند هدف الفوز للنرويج في الدقيقة 80.

البرتغال تفوز على إسكتلندا

وفاز منتخب البرتغال على نظيره إسكتلندا، بهدفين مقابل هدف في المباراة التي تقام بينهما مساء أمس الأحد، في إطار الجولة الثانية من دوري الأمم الأوروبية.

وجاء هدف إسكتلندا عن طريق اللاعب سكوت ماكتومناي في الدقيقة السابعة من عمر الشوط الأول والمباراة.

وتعادل للبرتغال اللاعب برونو فرنانديز في الدقيقة 54، وسجل كريستيانو رونالدو هدف الفوز في الدقيقة 88 من عمر المباراة.