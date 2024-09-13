نائب محافظ سوهاج ووكيل الصحة يتفقدان المستشفى العام لبحث رفع مستوى الخدمات

تفقد الدكتور محمد عبدالهادي نائب محافظ سوهاج، يرافقه الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج، والدكتور أيمن مكرم وكيل المديرية، والدكتور حسن محروس مدير عام الطب العلاجي، طوارئ واستقبال مستشفى سوهاج العام، وذلك للاطمئنان على انتظام العمل والعاملين به وتقديم الخدمة الطبية للمواطنين.

كما عقد نائب المحافظ ووكيل وزارة الصحة إجتماع مع مدير المستشفى ونائبه وعدد من المسئولين بها وذلك لمناقشة سبل رفع مستوى الخدمة وجودتها بالمستشفى والارتقاء بها.

وجاء ذلك بناء على توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج بمتابعة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بالمستشفيات المختلفة وسبل رفع مستوى تلك الخدمات.