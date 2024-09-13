الجمعة 13 سبتمبر 2024
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حوادث

حبس صاحب ورشة حدادة لقيامه بتصنيع السلاح في سوهاج

حبس، فيتو
حبس، فيتو

قررت النيابة العامة حبس صاحب ورشة حدادة ٤ أيام علي ذمة التحقيقات، لقيامه بتصنيع الأسلحة النارية فى سوهاج.

 

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن سوهاج قيام حداد "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة مركز شرطة المنشأة؛ بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية "بدون ترخيص" والإتجار بها متخذًا من مسكنه مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

ضبط ورشة تصنيع أسلحة

 وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته ( 25 فردا محليا –عدد من الطلقات - مجموعة من أجزاء وأدوات التصنيع)، واعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع وإصلاح الأسلحة النارية والإتجار بها.
 

 وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخليةلمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار فى الأسلحة النارية غير المرخصة، وضبط القائمين على إدارة ورش تصنيعها.

 

 

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