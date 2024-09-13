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محافظات

استجابة لشكاوى المواطنين، مرور سوهاج يشن حملة مكبرة بمدخل أولاد نصير

حملة مرورية، فيتو
حملة مرورية، فيتو

شنت مديرية أمن سوهاج، حملة مرورية مكبرة بطريق أسيوط سوهاج بمدخل أولاد نصير تحت إشراف اللواء صبري عزب مدير أمن سوهاج، والعميد محمد عبد العزيز مدير إدارة المرور بالمحافظة، والعقيد محمود الزارع وكيل إدارة المرور، لضبط السيارات المخالفة في الحمولة أو الأجرة الزائدة .


الحملة تسفر عن تحرير عدد من المحاضر 

وأسفرت الحملة عن تحرير عدد من المخالفات أبرزها رخص التيسير المنتهية بالإضافة إلى مخالفات في السلامة والأمان للسيارات بالإضافة إلى سيارات بها حمولة أكثر من العدد المصرح به في الترخيص.

 

مدير الأمن يؤكد استمرارية الحملات لعودة الانضباط 

وأكد اللواء صبري عزب مدير أمن سوهاج، على استمرارية الحملات المرورية لتحقيق  الانضباط وعدم مخالفة السائقين إلى اللوائح والقوانين سواء في الحمولة بالنسبة للعدد المصرح به في الترخيص أو الأجرة الزائدة.

 

وأضاف مدير أمن سوهاج، أننا نقوم بعمل حملات يومية على الطرق السريعة لعمل تحاليل للسائقين بالتنسيق مع مديرية الصحة، وفى حالة ضبط أى سائق يثبت تعاطيه للمواد المخدرة يتم إلغاء الرخصة وتحرير محضرا له وعرضه على النيابة.

يأتي ذلك في إطار تكثيف الجهود لعودة الأمن والانضباط للشارع بمحافظة سوهاج، حيث قام قسم شرطة المرافق والوحدات التابعة له بحملات ودوريات لرفع الإشغالات بكافة قرى ومدن المحافظة وتنفيذ قوانين التنظيم واللوائح والقرارات المنظمة لها بالتعاون مع الإدارات المحلية بالمحافظة وتوجيهات اللواء صبرى عزب مدير امن سوهاج  بضرورة التنسيق بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ومديرية الأمن لرفع وإزالة الإشغالات وتنفيذ القوانين واللوائح المنظمة لردع المخالفين ومنع أي تجاوزات تضر بمصلحة المواطنين.

 

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مدير أمن سوهاج حملات مرورية مستمرة اللواء صبرى عزب الرائد سيد نجيب

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