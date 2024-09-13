الجمعة 13 سبتمبر 2024
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رياضة

موعد أول مشاركة أساسية لـ محمد عبد المنعم مع نيس

محمد عبد المنعم،
محمد عبد المنعم، فيتو

كشفت تقارير صحفية، عن المباراة الأولى التي سيشارك فيها المصري محمد عبد المنعم أساسيًا مع فريقه نيس الفرنسي.

وكان عبد المنعم قد انتقل إلى نيس في الميركاتو الصيفي، قادمًا من النادي الأهلي بعقد ممتد لمدة 4 سنوات مقابل مبلغ يزيد على 4 ملايين يورو.

وبحسب صحيفة “نيس ماتان” الفرنسية، فإن عبد المنعم سيشارك أساسيًا مع نيس أمام مارسيليا في الجولة الرابعة.

وجاءت مشاركة عبد المنعم بعد طرد الوافد الجديد المدافع الكندي بومبيتو في المباراة الماضية ضد أنجيه، لذا من المنتظر أن يشارك عبد المنعم أساسيًا بجوار كانتي في خط دفاع الفريق.

ويحل نيس ضيفًا على أولمبيك مارسيليا غدًا السبت في الجولة الرابعة في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب فيلودروم.

واعتذر عبد المنعم عن عدم الحضور لمعسكر منتخب مصر خلال فترة التوقف الدولية بسبب انضمامه مؤخرًا لـ نيس.

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محمد عبد المنعم أخبار محمد عبد المنعم نيس

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