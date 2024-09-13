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رياضة

دوري أبطال إفريقيا، شوط أول سلبي بين إينوجو رينجرز وساجرادا إسبيرانسا

فريق ساجرادا إسبيرانسا
فريق ساجرادا إسبيرانسا

انتهى الشوط الأول من مباراة إينوجو رينجرز وساجرادا إسبيرانسا بالتعادل السلبي في المباراة المقامة على ملعب جودسويل أكبابيو في ذهاب الدور الـ 32 من  دوري أبطال إفريقيا

مواجهات دور 32 من دوري أبطال إفريقيا

جورماهيا الكيني ـ الأهلي 

ديكيداها الصومالي ـ الترجي التونسي

المريخ السوداني ـ الجيش الملكي

الاتحاد المنستيري ـ مولودية الجزائر

الجيش الرواندي ـ بيراميدز 

الديوانة البوركيني ـ الرجاء المغربي

سامارتاكس الغاني ـ الرجاء المغربي

سان بيدرو الإيفواري ـ الهلال السوداني

ريد أراوز الزمبي ـ تي بي مازيمبي الكونغولي

ستاد أبيدجان ـ ميلو الغيني

مبابان إسواتيني ـ صن داونز الجنوب إفريقي

جوانان غالاكسي البوتسواني ـ أورلاندو بيريتس الجنوب إفريقي

دجوليبا المالي ـ أسكو كارا التوغولي

مانييما الكونغولي ـ بترو أتلتيكو الأنغولي

إينوغو النيجيري ـ ساغرادا الأنغولي

البنك الأثيوبي ـ يانغ أفريكانز التنزاني

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دوري أبطال أفريقيا إينوجو رينجرز وساجرادا إسبيرانسا الأهلي الترجي التونسي

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