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رياضة

الزمالك بالقميص اللبني والشرطة الكيني بالأحمر في مباراة الغد (صور)

الزمالك والشرطة الكيني
الزمالك والشرطة الكيني

أسفر الاجتماع الفني لمباراة الزمالك والشرطة الكيني، المقرر لها غدًا السبت في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية عن ارتداء الفريق الأول لكرة القدم بالنادي لزيه البديل والمكون من القميص اللبني والشورت الأسود، في حين سيرتدي حارس المرمى زيه باللون الوردي الكامل. 

تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة الزمالك والشرطة الكيني

وفي المقابل، يرتدي فريق الشرطة الكيني زيه الكامل باللون الأحمر " القميص الأحمر والشورت الأحمر" وسيرتدي حارس مرمى الفريق القميص الأسود والشورت البرتقالي.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع الفني على تواجد الفريقين بملعب المباراة قبل انطلاقها بحوالي 90 دقيقة، على أن يتم عقد مؤتمر صحفي للمديرين الفنيين عقب نهاية المباراة.

ومنح مسؤولو نادي الشرطة الكيني بعثة الزمالك عدد 5 دعوات VIP، ومثلهم للسفارة المصرية في كينيا، بالإضافة إلى 52 بطاقة تعريفية لبعثة الفريق، و6 بطاقات أخرى لبعثة الفريق الإعلامية.

وحضر الاجتماع الفني من الزمالك كل من، عمرو أبو العز المدير الإداري، وباسم زياده مسؤول العلاقات العامة ومحمد عبد الرحيم إداري الفريق، ومصطفى ميلا مسؤول المهمات، بجانب ممثلي نادي الشرطة الكيني، وطاقم التحكيم الزامبي بقيادة هيلاري هامبابا للاتفاق على زي الفريقين في المباراة وبعض الأمور الإدارية والتنظيمية.

 

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة الشرطة الكيني غدا السبت، على ملعب نيايو الوطني في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

جوزيه جوميز

موعد مباراة الزمالك والشرطة الكيني

تنطلق مباراة الزمالك والشرطة الكيني غدا السبت بالعاصمة الكينية نيروبي، في تمام الساعة 3 عصرا بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والشرطة الكيني

ومن المقرر أن تنقل مباراة الزمالك والشرطة الكيني عبر شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية الناقل الحصري للمباراة. 

ويترأس أحمد خالد حسانين عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، بعثة الفريق الأبيض في كينيا.

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