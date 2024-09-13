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رياضة

حمدي علاء يودع جماهير الزمالك برسالة مؤثرة بعد رحيله عن الفريق

حمدي علاء
حمدي علاء

أعلن حمدي علاء رحيله عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في رسالة عبر صفحته الرسمية على فيس بوك.

وعلمت فيتو أن نادي زد اتفق مع الزمالك على شراء ثنائي الأبيض حمدي علاء وماجد هاني في الميركاتو الصيفي.

وعلمت فيتو أن الثنائي حمدي علاء وماجد هاني خرجا من حسابات البرتغالي جوزيه جوميز الفنية لذلك قرر نادي الزمالك بيع اللاعبين.

وكتب حمدي علاء عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: “أحب أشكر نادي الزمالك  بيتي اللي عشت فيه أيام كتير حلوة من أيام الناشئين لحد ما اتصعدت الفريق الأول”. 

وواصل: "وحابب أشكر الجماهير العظيمة اللي كانت في ضهري دايما.. وكل الناس اللي دعمتني جوا النادي
وهتفضل علاقتي دايمًا بيكم على أفضل ما يكون وأسأل الله التوفيق في الخطوة القادمة". 

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة الشرطة الكيني الثالثة عصر يوم السبت المقبل، على ملعب نيايو الوطني في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

موعد مباراة الزمالك والشرطة الكيني

وتنطلق مباراة الزمالك والشرطة الكيني يوم السبت المقبل بالعاصمة الكينية نيروبي، في تمام الساعة 3 عصرا بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والشرطة الكيني

ومن المقرر أن تنقل مباراة الزمالك والشرطة الكيني عبر شبكة قنوات بين سبورت الناقل الحصري لبطولة كأس الكونفدرالية.

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