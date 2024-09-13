سفير مصر في كينيا يحضر مران الزمالك الختامي قبل مواجهة الشرطة الكيني

حرص وائل عطية سفير مصر في كينيا على حضور التدريب الرئيسي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الذي أقيم عصر اليوم الجمعة على ملعب نيايو الوطني في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكان في استقبال السفير كل من، أحمد خالد حسانين عضو مجلس إدارة الزمالك ورئيس بعثة الفريق في كينيا، وعبد الواحد السيد مدير الكرة، وعمرو أبو العز المدير الإداري، وباسم زيادة مسؤول العلاقات العامة، وحرصوا على توجيه الشكر للسفير على تعاون مسؤولي السفارة مع بعثة الزمالك وتذليل أي عقبات تواجه الفريق.

والتقى السفير المصري وائل عطية، ومحمد أسامة القنصل المصري في كينيا بالبرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق واللاعبين من أجل الاطمئنان على كافة الأمور ومعرفة احتياجات الفريق.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة الشرطة الكيني غدا السبت، على ملعب نيايو الوطني في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

موعد مباراة الزمالك والشرطة الكيني

وتنطلق مباراة الزمالك والشرطة الكيني غدا السبت بالعاصمة الكينية نيروبي، في تمام الساعة 3 عصرا بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والشرطة الكيني

ومن المقرر أن تنقل مباراة الزمالك والشرطة الكيني عبر شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية الناقل الحصري للمباراة.

ويترأس أحمد خالد حسانين عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، بعثة الفريق الأبيض في كينيا.