الجمعة 13 سبتمبر 2024
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خارج الحدود

مستوطنون يقتحمون قرية بالضفة الغربية ويدمرون المحاصيل الزراعية

مستوطنون يهاجمون
مستوطنون يهاجمون قرية بالضفة الغربية، فيتو

ذكرت تقارير إعلامية فلسطينية اليوم الجمعة، أن مستوطنين إسرائيليين هاجموا بلدة جبع جنوب جنين بالضفة الغربية، واقتلعوا المئات من  أشجار الزيتون والأشجار المثمرة.

وفي وقت سابق ذكرت تقارير إعلامية، أن مستوطنين هاجموا منازل الفلسطينيين في خلايل اللوز جنوب شرق مدينة بيت لحم جنوبي الضفة الغربية.

المستوطنون يشنون هجوما في الضفة الغربية 

ومنذ عدة أيام يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون المتطرفون هجمات عنيفة على المدنيين في مدن الضفة الغربية.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أفادت قناة القاهرة الإخبارية  بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي سحب كامل قواته من مخيم طولكرم بـ الضفة الغربية بعد عملية عسكرية موسعة.

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مستوطنون يهاجمون قرية فلسطينية جنوب الضفة الغربية

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خطة شيطانية، جيش الاحتلال يستهدف ضم 65% من مساحة الضفة الغربية

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مستوطنين اسرائيليين الضفة الغربية جنين أشجار الزيتون

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