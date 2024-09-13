مستوطنون يقتحمون قرية بالضفة الغربية ويدمرون المحاصيل الزراعية

ذكرت تقارير إعلامية فلسطينية اليوم الجمعة، أن مستوطنين إسرائيليين هاجموا بلدة جبع جنوب جنين بالضفة الغربية، واقتلعوا المئات من أشجار الزيتون والأشجار المثمرة.

وفي وقت سابق ذكرت تقارير إعلامية، أن مستوطنين هاجموا منازل الفلسطينيين في خلايل اللوز جنوب شرق مدينة بيت لحم جنوبي الضفة الغربية.

المستوطنون يشنون هجوما في الضفة الغربية

ومنذ عدة أيام يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون المتطرفون هجمات عنيفة على المدنيين في مدن الضفة الغربية.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أفادت قناة القاهرة الإخبارية بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي سحب كامل قواته من مخيم طولكرم بـ الضفة الغربية بعد عملية عسكرية موسعة.

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