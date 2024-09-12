الخميس 12 سبتمبر 2024
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“البحوث الإسلامية” يوجه قافلة توعوية إلى شمال سيناء والواحات البحرية

قوافل مجمع البحوث
قوافل مجمع البحوث الإسلامية

أطلق مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف قافلة توعوية شاملة إلى محافظة شمال سيناء، والواحات البحرية بمحافظة الجيزة، وذلك في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر د. أحمد الطيب- شيخ الأزهر الشريف بتكثيف الجهود الدعوية والتوعوية لوعاظ الأزهر وواعظاته خاصة في المناطق النائية والأكثر احتياجًا لبرامج التوعية.

قوافل مجمع البحوث الإسلامية 


وقال الأمين المساعد للدعوة والإعلام الديني بالمجمع د. محمود الهواري، إن برنامج عمل القوافل يعكس دور الأزهر التنموي والدعوي واهتمامه بمختلف شرائح المجتمع، وأهمية الوصول إلى الناس مهما اختلفت مواقعهم واهتماماتهم، وخاصة المناطق الحدودية والنائية، لأجل تفعيل الجوانب الإيجابية في حياتهم والاستفادة من قدراتهم وإدماجهم في الحياة، مضيفًا أن برنامج القوافل يستهدف بث روح الأمل والتفاؤل، وبيان دور كل فرد في المجتمع، وخاصة الشباب لما يمثلونه من أهمية كبرى في بناء الدولة المصرية، والتغلب على التحديات التي تواجهها. 


أضاف الهواري أن أعضاء القافلة حريصون على التواصل الفعال مع الجميع في مختلف أماكن تواجدهم، ومناقشة الكثير من القضايا المهمة معهم، والرد على أسئلتهم واستفساراتهم المختلفة، وتنمية قيمة الإيجابية عندهم  بما يسهم في بناء الوطن بعزيمة وإصرار من خلال الوعي بقيمة الوطن وبواجبات حماية ترابه والدفاع عن مقدساته، موضحًا أن تحقيق رسالة الأزهر فيما يتعلق بقضية الوعي المجتمعي يمثل أولوية قصوى في استراتيجية المجمع الدعوية.

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