الجمعة 13 سبتمبر 2024
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طريقة عمل البسيمة من حلوى المولد اللذيذة والمميزة

البسيمة، فيتو
البسيمة، فيتو

طريقة عمل البسيمة، البسيمة من الحلوى الشرقية الشهيرة واللذيذة التى توجد عادة ضمن حلوى المولد، ولها مذاق مميز وعشاق كثيرون.

وطريقة عمل البسيمة، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفنن ربات البيوت فى طرق تحضيرها فى المنزل لإسعاد أفراد الأسرة ولتوفير الميزانية خاصة بعد غلاء أسعار حلوى المولد فى الأسواق.

وتقدم الشيف نورهان القاضى، طريقة عمل البسيمة.

مكونات عمل البسيمة:-

1 كوب سميد ناعم

1 كوب سكر

1 كوب زبادي (روب)

1/2 كوب زيت نباتي

1/2 ملعقة صغيرة بيكنج بودر 

1 ملعقة صغيرة فانيليا

رشة ملح

اللوز أو المكسرات للتزيين (اختياري)

طريقة عمل البسيمة:-

  • سخني الفرن على حرارة 180 درجة مئوية (350 درجة فهرنهايت).
  • في وعاء كبير، امزجي السميد، السكر، البيكنج باودر، ورشة الملح.
  • في وعاء آخر، اخلطي الزبادي، الزيت، والفانيليا.
  • أضيفي المكونات السائلة إلى المكونات الجافة واخلطي جيدًا حتى تتجانس المكونات.
  • صبي الخليط في صينية مدهونة بقليل من الزيت أو مغطاة بورق الزبدة.
  • يمكنك أيضًا وضع بعض المكسرات أو اللوز على السطح إذا رغبت في التزيين.
  • ضعي الصينية في الفرن واخبزي البسيمة لمدة 30-35 دقيقة، أو حتى يصبح لونها ذهبيًا ويخترقها عود خشبي نظيف عند الاختبار.
  • اتركي البسيمة لتبرد تمامًا قبل تقطيعها إلى قطع وتقديمها.
  • تعتبر البسيمة من الحلويات التي تجمع بين الطعم الحلو والقوام الرطب، وهي مناسبة للاحتفالات والمناسبات الدينية.
البسيمة 

ولعمل الملبن السادة 

مكونات عمل الملبن:

2 كوب من السكر

1 كوب من الماء

1/2 كوب من النشا

 كوب من ماء الزهر أو ماء الورد

ملعقة صغيرة من عصير الليمون

1/2 كوب من المكسرات المفرومة (اختياري)

نشا للتغطية

طريقة عمل الملبن:

  • في وعاء على النار، قومي بخلط السكر مع الماء وعصير الليمون.
  • سخني المزيج على نار متوسطة حتى يذوب السكر تمامًا.
  • اتركي المزيج ليغلي لمدة 10 دقائق أو حتى يصبح سميكًا قليلًا.
  • في وعاء آخر، قومي بخلط النشا مع نصف كوب من الماء حتى يذوب النشا تمامًا.
  • أضيفي خليط النشا إلى خليط السكر المغلي ببطء مع التحريك المستمر لتجنب تكوّن الكتل.
  • بعد أن يصبح المزيج سميكًا وناعمًا، أضيفي ماء الزهر أو ماء الورد، وقلبي المزيج جيدًا حتى تتجانس النكهة.
  • في حال رغبتك بإضافة المكسرات، قومي بإضافتها في هذه المرحلة وقلبيها مع المزيج.
  • اسكبي المزيج في صينية مسطحة مدهونة بالزيت أو مبطنة بورق الزبدة، ثم اتركيه ليبرد تمامًا في درجة حرارة الغرفة.
  • بعد أن يبرد ويتماسك، قطّعيه إلى مكعبات صغيرة.
  • قومي بتغليف قطع الملبن بالنشا لمنع التصاقها.
  • يمكنك تقديم الملبن مع القهوة أو الشاي كحلوى لذيذة ومحبوبة.
  • يعتبر الملبن من الحلويات التي تحظى بشعبية كبيرة في المناسبات والأعياد.
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البسيمة طريقة عمل البسيمة مكونات عمل البسيمة المولد النبوي الشريف حلوى المولد الشيف نورهان القاضى

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