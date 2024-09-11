سماعة أذن سرية واتهامات بالانحياز، ترامب يشوه مناظرة هاريس ويدعي تعرضه للظلم

علق الرئيس الأمريكي السابق، والمرشح للرئاسة عن الحزب الجمهوري، دونالد ترامب، اليوم، على المناظرة التي أجراها مع منافسته الديمقراطية، كامالا هاريس.

ترامب يقر ضمنيا بهزيمته أمام هاريس في المناظرة

وفي تلميح لاعترافه بالهزيمة في بعض النقاط أمام هاريس، قال دونالد ترامب: إن "المناظرة بينه وبين منافسته كامالا هاريس لم تكن منصفة بحقه".

مناظرة ترامب وهاريس، فيتو

وقال ترامب لقناة "فوكس نيوز" الأمريكية، "لقد غش، مثلما توقعت، لأنك عندما تنظر إلى الوقائع ترى أنهم كانوا يصححون كل شيء أقوله ولا يصححونها".

كما وجه دونالد ترامب، انتقادات لاذعة لنجمة البوب تايلور سويفت، لكونها أعلنت تأييد هاريس بعد المناظرة، بقوله: "لم أكن من المعجبين بتايلور سويفت إنها شخص ليبرالي جدا، يبدو أنها تؤيد دائما المرشح الديموقراطي، وستدفع على الأرجح ثمن ذلك في السوق".

حلق كامالا هاريس يثير الشكوك حول سماعة أذن مخفية

وكان نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، قد نشروا صورا ومقاطع فيديو، ترصد حلق كامالا هاريس، الذي كانت ترتديه خلال مناظرتها للرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، وادعاء احتوائه على سماعة سرية.

Kamala Harris had an interesting choice of earrings for the debate against President Trump.



Credit: @TTAVOfficial pic.twitter.com/akPqoNJNjT — Shadow of Ezra (@ShadowofEzra) September 11, 2024

وذهب البعض لنظرية المؤامرة، بأن حلق كامالا هاريس، يحتوي على سماعة مخفية، ويعد من الإصدارات التكنولوجية الجديدة، ما يمكن حملتها من التواصل معها خلال المناظرة لتلقينها الرد على اتهامات ترامب.

وكانت شبكة "إيه بى سي نيوز" قد أعلنت رسميًا عن 7 قواعد للمناظرة الرئاسية بين هاريس وترامب، مشيرة إلى أن كلا المرشحين اتفقا على الشكل.