بيانات أولية لأعداد مشاهدي المناظرة الرئاسية بين هاريس وترامب

اجتذبت المناظرة الرئاسية الأمريكية بين نائبة الرئيس المرشحة عن الحزب الديمقراطي كاملا هاريس، ومرشح الحزب الجمهوري دونالد ترامب 57.5 مليون مشاهد عبر سبع شبكات تلفزيونية، وفق بيانات نيلسن الأولية الأربعاء.

وكانت المناظرة التي أُجريت مساء أمس الثلاثاء هي المرة الأولى التي يلتقي فيها المرشحان لانتخابات الرئاسة المقررة في الخامس من نوفمبر، وجها لوجه.

وتتجاوز هذه الأرقام أعداد المشاهدين الذين تابعوا مناظرة ترامب مع الرئيس جو بايدن في يونيو. وكان العدد في يونيو حوالي 51 مليون شخص.

ولا تحتسب البيانات كل المشاهدات عبر الإنترنت، والتي نمت شعبيتها مع تراجع جمهور التلفزيون التقليدي. ولا تعكس أيضا المشاهدين الذين شاهدوا المناظرة في الحانات والمطاعم.

وتتجاوز هذه الأرقام أعداد المشاهدين الذين تابعوا مناظرة ترمب مع الرئيس جو بايدن في يونيو. وكان العدد في يونيو حوالي 51 مليون شخص.

ولا تحتسب البيانات كل المشاهدات عبر الإنترنت، والتي نمت شعبيتها مع تراجع جمهور التلفزيون التقليدي. ولا تعكس أيضا المشاهدين الذين شاهدوا المناظرة في الحانات والمطاعم.

وستتوفر بيانات المشاهدات النهائية التي تشمل هؤلاء المشاهدين خلال الساعات المقبلة.

وسجل الرقم القياسي لمشاهدة مناظرة رئاسية في عام 2016، عندما شاهد 84 مليون شخص مناظرة المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون مع ترامب.



مواقع التواصل الاجتماعي

اندلعت مواجهة ثانوية على مواقع التواصل الاجتماعي، استخدم أطرافها مقاطع مصورة أصلية وأخرى محررة تتناول لحظات بارزة في المناظرة الأولى بين مرشح الحزب الجمهوري دونالد ترمب ومرشحة الحزب الديمقراطي، كامالا هاريس.

وقال مستشارون في وقت سابق إن هاريس كانت تستهدف استفزاز ترمب ليتفوّه بما يمكن استخدامه في صنع مقاطع مصورة تنتشر على نحو سريع وكبير على مواقع التواصل الاجتماعي، ويبدو أن تلك الاستراتيجية حققت ما أرادت.

وتداول مؤيدون لهاريس صورًا لتعبيرات وجهها مرتبكة أحيانا ومتشككة أحيانا أخرى، بينما كان ترامب يردد سلسلة من الادعاءات المألوفة ومؤامرة كاذبة متكررة مفادها أن المهاجرين من هايتي في سبرينجفيلد بولاية أوهايو يأكلون الحيوانات الأليفة من الكلاب والقطط، بحسب وكالة رويترز.

مناظرة ساخنة

وأقيمت فجر الأربعاء المناظرة الأولى بين المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس والمرشح الجمهوري دونالد ترامب، حيث شهدت المناظرة التي تابعها الملايين في الولايات المتحدة وخارجها تراشقا حادا بين المرشحين المتنافسين.

المناظرة التي امتدت لأكثر من ساعة وأربعين دقيقة وعرضت على شبكة «إيه بي سي» (ABC) الأمريكية وجهت أسئلة للمتنافسين في العديد من الملفات والقضايا الداخلية والخارجية مثل الصناعة ونظام الرعاية الصحية والإجهاض والمهاجرين وأزمة غزة والأزمة الأوكرانية.

واتهمت هاريس ترمب بالسعي «لقسمة» البلاد من خلال تأجيج التوترات العرقية.

وقالت هاريس «أعتقد أنّها لمأساة أن يكون لدينا شخص يريد أن يصبح رئيسا حاول باستمرار، طوال حياته المهنية، استخدام العرق لقسمة الشعب الأميركي»، كما قالت إنه ليس لديه خطة اقتصادية للأمريكيين، فيما اتهم ترامب من جهته هاريس بأن انتخابها سيمثل نهاية للولايات المتحدة الأمريكية وسيشعل حربا عالمية ثالثة.

قال ترامب إنه خلال فترة حكمه من عام 2017 إلى عام 2020 صنع أفضل اقتصاد لبلده على مدار التاريخ، مضيفا أنه حصد مليارات الدولارات من الصين خلال ولايته، متهما الديمقراطيين بأنهم دمروا الاقتصاد الأمريكي.

من جهتها قالت هاريس إن خطط ترامب الاقتصادية سوف تزيد التضخم في بلادنا، مؤكدة أن لديها خطة للنهوض بالاقتصاد، كما سخرت من ترمب قائلة إنه وقف أمام المحكمة لتهربه من دفع الضرائب.