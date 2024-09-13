إخلاء 4 عقارات بمحيط عقار شبرا المنهار وتشكيل لجنة هندسية لفحصها (صور)
أخلت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، 4 عقارات مجاورة للعقار رقم 13 مكون من 4 طوابق الذي تعرض للانهيار بمنطقة شبرا مصر التابعة لمحافظة القاهرة تحسبا من انهيارها وتأثير العقار المنهار فيهم حتى يتم تشكيل هيئة هندسية في فحصها والتأكد من سلامتها.
وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا يفيد بانهيار عقار في منطقة شبرا مصر، وتم الدفع الفور بقوات الحماية المدنية والشرطة وسيارات الإسعاف التي انتقلت إلى مكان الحادث، وجارٍ الوقوف على ملابساته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.
ويواصل رجال المباحث الجنائية بمديرية أمن القاهرة إجراء التحريات وجمع المعلومات حول ملابسات وظروف الواقعة والاستماع من السكان عن المفقودين أسفل الأنقاض، وتمركزت سيارات الإسعاف بموقع الحادث لنقل المصابين وجارٍ البحث عن المفقودين من قبل قوات الدفاع المدني.
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