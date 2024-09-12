تفاصيل وفاة طالب داخل مصحة بدون ترخيص لعلاج الإدمان بالجيزة

أغلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة مصحة إدمان بدون ترخيص في أبو النمرس، توفي فيها طالب إثر إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية، وألقت قوات الأمن القبض على المدير المسؤول.

كانت وحدة مباحث مركز شرطة أبو النمرس، كشفت مـــلابــسات واقعة وفاة أحد الأشخاص بأحد مصحات عـــلاج الإدمــان "بدون ترخيص" بأبو النمرس.

حيث تلقى المقدم مصطفى المهدي رئـــيــس وحــدة مــبــاحث مركز شرطة أبو النمرس بلاغًا من مـنـدوب مـــبيعات مُقيم بالقاهرة بوفاة شقيقه «طالب» إثر إصـابتــه بهبوط حاد في الدورة الدموية وتوقف بعضلة القلب أثـــنــاء وجوده بأحد مصحات علاج الإدمان، كائنة بدائرة الـمركز.

على الفور انتقلت قوة أمنية إلي موقع البلاغ، وتبين أن المصحة «بدون ترخيص»، وتــم العثـــور على جــــثة المذكور بإحدى غرف المصحة المُشار إليها، وتبين أن بها سحجات على الفور تم نقل الجثمان إلى المستشفى.

وعـــــقـــب تقـــنين الإجراءات تمكنت قوة أمنية بقيادة الرائد مـصـطـفى النخال، والنقباء حسين الإمام، وبدر حمادة معاوني المباحث، من ضبط المدير المسئول عن تلك المصحة ومشرف بالمصـــحـــة، على الفـور تم اقتيادهم إلي ديوان المركز، وأمام العقيد عــمـــاد رشـــدي مـــفــتش المباحث، قرر الأول بإدارته للمصحة «بدون ترخيص» وعمل الــمــتـــهم الثانى مشرف بها وأنـه تم إيداع المجني عليه بها لإدمانه تعاطى المواد المخدرة وحال وصول المتوفى انتابته حالة هياج شديد فقاما بتقييده بإستخدام حبل، وأثناء ذلك اختل توازنه وسقط أرضًا فحدثت إصــــابته التى أودت بحياته ونفى تعديهما عليه بالضرب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيقات.