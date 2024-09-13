تفاصيل اندلاع حريق بمحل أجهزة كهربائية في الحوامدية (صور)
التهمت النيران محتويات محل أجهزة كهربائية بشارع سعد زغلول بدائرة مدينة الحوامدية.
وتداول رواد السوشيال ميديا لحظة اندلاع الحريق بالمحل وسيطرت قوات الحماية المدنية عليه.
البداية كانت عندما شاهد الأهالي دخان يصعد من داخل المحل أثناء إغلاقه وفور فتحه وجدوا النيران التهمت كافة البضاعة الموجودة بالمحل.
فقاموا بالاتصال بالنجدة التي أخطرت الأجهزة الأمنية وتم الدفع بسيارات الإطفاء التي وصلت وتمكنت من السيطرة على الحريق.
وبالفحص والمعاينة من قبل فريق المحل الجنائي تبين أن السبب ماس كهربائي.
وتحرر المحضر اللازم وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية.
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