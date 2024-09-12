إصابة 9 أشخاص في انقلاب ميكروباص بطريق شبرا - بنها الحر

شهد طريق شبرا بنها الحر بمحافظة القليوبية، حادث انقلاب سيارة ميكروباص أسفر عن إصابة 9 أشخاص، جرى نقلهم لمستشفى بنها للتأمين الصحي لاتخاذ اللازم.

انقلاب ميكروباص بطريق شبرا بنها الحر بالقليوبية

ودفعت الإدارة العامة للمرور بالقليوبية، بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بمعداتها لإزالة آثار الحادث، وتسيير الحركة المرورية وعودتها لطبيعتها وتولت الجهات المعنية التحقيق.

تلقى اللواء عبد الفتاح القصاص مدير أمن القليوبية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بانقلاب ميكروباص بطريق شبرا بنها الحر بمحافظة القليوبية.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بـالقليوبية لمكان الحادث، وتبين إصابة 9 أشخاص جرى نقلهم لمستشفى التأمين الصحي ببنها لاتخاذ اللازم، وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.