أبو مسلم: عبد المنعم يحتاج إلى موسمين في فرنسا قبل الانتقال لنادٍ أكبر

أكد أحمد أبو مسلم لاعب الأهلي الأسبق، أن محمد عبد المنعم مدافع نيس الفرنسي قادر على النجاح في الاحتراف الخارجي، مشيرًا إلى أن خطوة تعلمه اللغة بالإضافة للتأقلم هناك سوف يساعده في التألق، موضحًا أنه عندما احترف في ستراسبورج لم يكن يتحدث الفرنسية وتعلم اللغة بالكاملة بعد عام كامل.

وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس: "نادي نيس قريب جدًا من موناكو، وعبد المنعم كان لديه اهتمام كبيرًا في أكثر من نادٍ فرنسي خصوصًا من سانت إيتيان لكن في النهاية خطوة انتقاله لنيس رائعة، ومنعم مميز جدًا للغاية، وعليه البقاء لمدة موسمين على الأقل حتى ينتقل لفريق أكبر".

وأضاف: مصطفى محمد تواجد في نادي نانت وهو استثمار بالنسبة لهم أيضًا، رغم أنه معروف أن الفريق الفرنسي يقوم ببيع اللاعبين بصفة مستمرة، لكنهم أصروا على بقاء اللاعب في الموسم الحالي، وهو ما سيتكرر مع عبد المنعم الذي سيبقى موسمين في نيس على أقل تقدير قبل الانتقال لنادي أكبر".

وواصل: "الأهلي قام بضم صفقات جيدة، وكنت أتمنى ضم محمد علي بن رمضان لتدعيم خط الوسط وكذلك رأس حربة قوي مع وسام أبوعلي، والصفقة الأجنبية يكون أن يكون مهاجم جيد، ولكن بكواليتي مميز ويكون لاعب جيد للمستقبل، ولا أؤيد ضم يوسف ساليتش لأنه لن يلعب على وسام أبوعلي، ولن يحقق الاضافة الكبيرة.. والأهلي يحتاج لمهاجم افريقي بمواصفات مختلفة مثل السرعة والقوة".

وزاد: "لا يجب ضم لاعب أقل من مستوى الأهلي مثلما حدث في الموسم الماضي بعد ضم موديست، والنادي تأخر كثيرا في حسم الصفقة المطلوبة، والموجودين حاليا على الساحة ليسوا مميزين بعد غلق باب القيد في معظم الدوريات، لابد من ضم صفقة قوية أو تأجيلها لوقت آخر، يجب التعلم من درس موديست".

الأهلي والزمالك

وختم: "الأهلي والزمالك سيخوضان بروفة جيدة في بطولات إفريقيا قبل لقاء السوبر الإفريقي، وهناك لاعبين جدد يجب أن يتأقلموا مع باقي زملائهم، بعيدًا عن المباريات الودية.. ومواجهة السوبر لها حسابات خاصة، وهناك لاعبين قد تأخذ بعض الوقت للتأقلم".

