قبل غلق القيد الإفريقي، تعرف على قائمة الأهلي للموسم الجديد

ساعات قليلة ويغلق باب القيد الإفريقي أمام النادي الأهلي، بعدما قام الاتحاد الإفريقي “كاف” بمده حتى يوم 12 سبتمبر بدلا من 31 أغسطس بصورة استثنائية للأهلي والزمالك بسبب السوبر الإفريقي.

ونستعرض معكم خلال السطور القادمة قائمة الأهلي الإفريقية قبل ساعات قليلة من غلق القيد الإفريقي.

قائمة الأهلي الإفريقية حتى الآن

محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ومحمد هاني وأكرم توفيق وخالد عبد الفتاح وياسر إبراهيم وأشرف داري ويوسف أيمن ورامي ربيعة وكريم الدبيس ويحيى عطية الله وعمرو السولية وعمر الساعي ومروان عطية وأحمد نبيل كوكا وإمام عاشور ومحمد مجدي أفشة وكريم نيدفيد وطاهر محمد طاهر ورضا سليم وحسين الشحات وبيرسي تاو ومحمود كهربا ووسام أبو علي.

كما تم قيد الرباعي الصاعد أحمد عابدين ويوسف عبد الحفيظ ‏وسمير محمد ومصطفى أبو الخير في القائمة الإفريقية وذلك بناء علي رؤية من الجهاز الفني.

موعد مشاركة أشرف داري في المباريات مع الأهلي

ومن المقرر أن يعود أشرف داري للمشاركة في المباريات في لقاء العودة أمام جورماهيا الكيني يوم السبت 21 سبتمبر الجاري والتي ستكون أول مشاركة للنجم للمغربي مع الأهلي.

وكان أشرف داري قد تعرض للإصابة خلال وجوده مع المنتخب المغربي في فترة الأجندة الدولية لشهر سبتمبر.

وبدأ مدافع الأهلي برنامجه العلاجي تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي لتجهيزه للعودة للمشاركة الجماعية.

وحرص لاعبو الأهلي على الترحيب بأشرف داري خلال ظهوره الأول اليوم في التتش قبل المران الذي أقيم صباح اليوم.

مباراة الأهلي وجورماهيا في كينيا

ويستعد الأهلي لمباراة جورماهيا في كينيا المقرر لها يوم 15 سبتمبر الجاري في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقرر أن يرتدي المغربي أشرف داري مدافع الأهلي الجديد القميص رقم ١٥ مع الفريق في الموسم الجديد بعد أن ظهر بهذا الرقم في مران الفريق صباح اليوم.

واستقبل لاعبو الأهلي زميلهم المغربي أشرف داري في مران الفريق الأول صباح اليوم، حيث جاءت المشاركة الأولى للاعب المغربي بعد انضمامه إلى صفوف الفريق قادما من بريست الفرنسي.

وانتظم إمام عاشور لاعب الأهلي في تدريباته فريقه صباح اليوم بعد تعافيه من الإصابة في الركبة التي تعرض لها خلال تواجده في معسكر المنتخب الوطني الأخير وأصبح اللاعب جاهزا لمباراة جورماهيا الكيني في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.

وانتظم لاعبو الأهلي الدوليين في مران الفريق اليوم الخميس، بعد انتهاء مشاركتهم في معسكر المنتخب الوطني، كما انتظم الثنائي المحترف وسام أبو علي وأشرف داري بعد انتهاء مشاركتهما في معسكري فلسطين والمغرب على الترتيب.

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر اليوم تدريباته، استعدادا لمواجهة جورماهيا الكيني في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.

وحصل لاعبو الأهلي على راحة سلبية من التدريبات أمس الأربعاء في إطار التحضيرات الفنية الخاصة بالمباراة.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ويواجه الأهلي جورماهيا الكيني، في إطار مباريات الذهاب لدور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا يوم 15 سبتمبر الجاري، وستكون المباراة خارج القاهرة، والإياب في القاهرة يوم 21 من الشهر نفسه.

طاقم تحكيم مباراة الأهلي وجورماهيا

وكشف الكاف أن طاقـم حكام من موريشيوس مكلف بإدارة لقاء جورماهيا الكيني والأهلي في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا، مكون من الدولي أحمد امتياز هيرال ويعاونه مواطناه جوبيان سالايش مساعد أول جايمسينغ يوفاري مساعد ثانٍ والحكم الرابع ستيف خوان.