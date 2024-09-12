الخميس 12 سبتمبر 2024
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حوادث

مصرع وإصابة 4 أشخاص بحادث تصادم في القاهرة الجديدة

حادث تصادم، فيتو
حادث تصادم، فيتو

 لقى شخص مصرعه وأصيب 3 آخرين في حادث تصادم أتوبيس بفنطاس مياه، بالقاهرة الجديدة، وتم إخطار النيابة العامة للتحقيق.

تلقت غرفة عمليات النجدة إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم أتوبيس بفنطاس مياه ثابت، بالقاهرة الجديدة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بعدد من سيارات الإسعاف لمحل البلاغ.


وبالفحص تبين مصرع شخص وإصابة 3 آخرين، تم نقل الجثة والمصابين إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.


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القاهرة الجديدة النيابة العامة غرفة عمليات النجدة

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