السكرتير العام المساعد بالبحيرة يتابع موقف تقنين المباني المخالفة والتصالح بحوش عيسى

قام اليوم كامل غطاس - السكرتير العام المساعد لمحافظة البحيرة بتفقد المركز التكنولوجي بمدينة حوش عيسى لمتابعة سير العمل في ملفات التصالح والتقنين لتيسير الإجراءات على المواطنين.



كما تم عقد اجتماع بحضور رئيس الوحدة المحلية ومسئولي المركز التكنولوجي والمتغيرات المكانية لمناقشة ملفي التصالح والتقنين، وتناول الاجتماع بحث سبل تسريع وتسهيل إجراءات التصالح في مخالفات البناء، وتوفير بيئة ملائمة لتقنين الأوضاع المخالفة بما يعود بالنفع على الأفراد والمجتمع.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر - محافظ البحيرة بمتابعة عمل المراكز التكنولوجية بنطاق المحافظة لإنهاء كافة ملفات التصالح والتقنين وتشجيع المواطنين على تصحيح أوضاعهم القانونية، مع تكثيف الجهود لإزالة كافة مخالفات البناء والتعديات وتطبيق القوانين، مع مراجعة التراخيص الصادرة للمباني لردع المخالفين وتحقيق هيبة الدولة.

وفي سياق آخر، شهدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، ختام أعمال لجنة تقييم المشروعات المتقدمة ضمن الدورة الثالثة للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، وذلك بمكتبة مصر العامة بدمنهور.

تصعيد 18 مشروعًا موزعة على 6 فئات

وقامت المحافظ باعتماد تقرير المشروعات التي تم تصعيدها إلى المنصة الوطنية لتقييمها من قبل اللجنة العليا المسؤولة عن اختيار المشروعات الفائزة على مستوى الجمهورية.

وتم تصعيد 18 مشروعًا موزعة على 6 فئات، بواقع 3 مشروعات لكل فئة. سيتم اختيار منهم "المشروع السفير" الذي سيمثل محافظة البحيرة من بين هذه المشروعات.

النجاح يعكس مستوى الابتكار والتقدم

بداية اللقاء قدمت لجنة التقييم شكرها وتقديرها للدكتورة جاكلين عازر على دعمها المستمر لأعمال اللجنة طوال فترة عملها، مما أسهم في تسهيل عملية التقييم والاختيار، ومن جهتها، أشادت الدكتورة جاكلين بأعضاء اللجنة، مؤكدة تقديرها لجهودهم في تقييم المشروعات بدقة واختيار الأفكار الأكثر إبداعًا وقابلية للتنفيذ، بما يحقق أهداف المبادرة الوطنية، معربة عن سعادتها بتصعيد هذا العدد الكبير من المشروعات، مشيرة إلى أن هذا النجاح يعكس مستوى الابتكار والتقدم الذي تشهده محافظة البحيرة في مجال المشروعات الخضراء.