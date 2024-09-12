الخميس 12 سبتمبر 2024
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محافظات

وكيل صحة البحيرة يتفقد مصنع الأدوية بدمنهور (صور)

وكيل وزارة الصحة
وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، فيتو

قام اليوم الدكتور السيد أحمد عبدالجواد وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحيرة، بزيارة تفقدية لمصنع الأدوية بدمنهور، للاطمئنان على توافر الأدوية والمستلزمات بالمخازن الإقليمية التابعة للمديرية، وكان ذلك فى وجود الدكتورة سهام الكحكي مدير عام الإدارة العامة للصيدلة بالمديرية، وغانم محمد غانم مدير عام الشئون المالية والإدارية بالمديرية.
 

وكيل وزارة الصحة بالبحيرة  يقوم بزيارة تفقدية لمصنع الأدوية بدمنهور، فيتو
وكيل وزارة الصحة بالبحيرة  يقوم بزيارة تفقدية لمصنع الأدوية بدمنهور، فيتو
وكيل وزارة الصحة بالبحيرة  يقوم بزيارة تفقدية لمصنع الأدوية بدمنهور، فيتو

ويأتي ذلك بناءً على تعليمات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان، والدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة ، بتوفير كافة الأدوية والمستلزمات الطبية لجميع المستشفيات ووحدات الرعاية الأولية.


 

حيث تفقد المخازن الإقليمية الخاصة بالأدوية والمستلزمات الطبية، وكذلك مخازن الألبان ومخازن الصادر لمصنع الأدوية، وايضا قام بمعاينة المراهم والكريمات المنتجة بواسطة مصنع الأدوية مثل مراهم "الزنك والكبريت والبلسم والسالسيلك ولوسيون الكلاميل".

وكيل وزارة الصحة بالبحيرة  يقوم بزيارة تفقدية لمصنع الأدوية بدمنهور، فيتو
وكيل وزارة الصحة بالبحيرة  يقوم بزيارة تفقدية لمصنع الأدوية بدمنهور، فيتو
وكيل وزارة الصحة بالبحيرة  يقوم بزيارة تفقدية لمصنع الأدوية بدمنهور، فيتو
وكيل وزارة الصحة بالبحيرة  يقوم بزيارة تفقدية لمصنع الأدوية بدمنهور، فيتو

 


 

كما وجه مدير عام الشئون المالية والإدارية بتركيب كاميرات مراقبه للتأمين، وكذلك تأمين السطح، كما وجه بإزالة الحشائش الموجودة فى الفناء خلف المصنع، وفى نهاية الزيارة وجه الشكر للجهود المبذولة وحث الجميع على بذل المزيد من الجهد.

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