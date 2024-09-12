الخميس 12 سبتمبر 2024
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محافظات

محافظ البحيرة تحيل الفريق المشرف على قسم الغسيل الكلوي بأورام دمنهور للتحقيق

محافظ البحيرة تتفقد
محافظ البحيرة تتفقد معهد أورام دمنهور، فيتو

قامت الدكتورة جاكلين عازر - محافظ البحيرة، بجولة مفاجئة بالمعهد الطبي القومي بدمنهور، بحضور الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، والدكتور إبراهيم البنا مدير عام المعهد، ويأتي ذلك فى إطار متابعة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وضمان جاهزية كافة المستشفيات بنطاق المحافظة لتقديم الرعاية الطبية العاجلة للمرضى.

محافظ البحيرة تتفقد معهد أورام دمنهور، فيتو
محافظ البحيرة تتفقد معهد أورام دمنهور، فيتو
محافظ البحيرة تتفقد معهد أورام دمنهور، فيتو


 

حيث قامت المحافظ خلال جولتها بتفقد قسم الغسيل الكلوي، لفحص شكوى المرضى بتوقف جلسات الغسيل الكلوي منذ صباح اليوم نتيجة عدم توافر المياه اللازمة لإجراء الجلسات

 

وفور تأكد الدكتورة المحافظ من صحة الشكوى وجهت بإحالة الفريق المشرف على قسم الغسيل الكلوي للتحقيق فورًا لتقاعسهم عن العمل وعدم إتخاذ التدابير والإجراءات  اللازمة


 

وشددت عازر على سرعة حل المشكلة بالتنسيق مع مديرية الصحة للبدء فورًا فى إجراء جلسات الغسيل الكلوي للمرضى واتخاذ كافة الإجراءات لعدم تكرار تلك المشكلة فى حال حدوث أي طارئ بما لا يؤثر سلبًا على المرضى.


 

  كما وجهت بتوفير كافة المستلزمات الطبية اللازمة، والتأكد من سلامة الأجهزة وصيانتها بشكل دوري، مشددةً على ضرورة العمل على راحة المرضى أثناء انتظارهم للحصول على الجلسات من خلال توفير مصادر تهوية جيدة ومقاعد إضافية عند مدخل القسم لتخفيف معاناة المرضى.

محافظ البحيرة تتفقد معهد أورام دمنهور، فيتو
محافظ البحيرة تتفقد معهد أورام دمنهور، فيتو
محافظ البحيرة تتفقد معهد أورام دمنهور، فيتو


 

وخلال الجولة، حرصت المحافظ على الاستماع لعدد من المرضى ومشكلاتهم ومتطلباتهم، حيث وجهت بتقديم حلول فورية لتلك المطالب، مؤكدةً أن الاستجابة السريعة والفعالة لاحتياجات المواطنين هي أولويتنا فى الوقت الحاضر.


 

واختتمت المحافظ جولتها بتفقد قسم العمليات، حيث تابعت عن كثب مستوى التجهيزات الطبية والكوادر العاملة، مؤكدة ضرورة استمرار تقديم الخدمات الطبية المتميزة والعمل المستمر على تطوير المستشفى بما يلبي تطلعات المواطنين.

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