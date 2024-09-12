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خارج الحدود

بايدن يسمح باستخدام صواريخ بريطانية وفرنسية ورفض الأمريكية لضرب العمق الروسي

بايدن، فيتو
بايدن، فيتو

كشفت صحيفة "تايمز"  في تقرير لها اليوم الخميس، أن  مصادر أكدت  أن الرئيس الأمريكي جو بايدن لن يسمح باستخدام صواريخ "أتاكمس" الأمريكي  لضرب العمق الروسي لكنه لن يعترض على استخدام صواريخ "ستورم شادو" البريطانية.

 

بايدن يسمح باستخدام صواريخ بريطانية وفرنسية ورفض الأمريكية لضرب العمق الروسي 

وأوضحت الصحيفة في تقريرها، أن بايدن لن يعارض استخدام الصواريخ البريطانية والفرنسية لمهاجمة أهداف في عمق الأراضي الروسية إذا كانت لندن وباريس مهتمتين بمثل هذا التطور.


وفي الوقت نفسه، قال مصدر في الدوائر العسكرية البريطانية للصحيفة إن بريطانيا لا تحتاج إلى دعم الدول الغربية الأخرى من أجل السماح بضربات في عمق الأراضي الروسية.

وفي المقابل قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس: إن استخدام صواريخ بعيدة المدى ضد أهداف في روسيا يعني انخراط الولايات المتحدة في الحرب.

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