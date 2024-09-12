الخميس 12 سبتمبر 2024
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مقصودة أم زلة جديدة، بايدن يرتدي قبعة تأييد ترامب في احتفال رسمي (فيديو)

بايدن، فيتو
بايدن، فيتو

 سقطات الرئيس جو بايدن، لا تنتهي، وآخرها مشهد قد يبدو لك خياليًّا حيث ارتدى بايدن قبعة كتب عليها “ترامب 2024”.

ويبدو من أظهر الفيديو لـرئيس الأمريكي خلال زيارته للدفاع المدني في ولاية بنسلفانيا أنه يؤيد ترامب في الانتخابات، خاصة أن القبعة تحمل  شعار الحملة الانتخابية للمرشح الجمهوري دونالد ترامب الذي كان سينافسه في الانتخابات قبل أن يتنحى ليفسح المجال لنائبته كامالا هاريس.

وخلال الفيديو المتداول ظهر بايدن وهو يأخد من أحد الجالسين قبعة حمراء تحمل شعار الحملة الانتخابية للمرشح الجمهوري بشعار الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر المقبل.

ولتبرير هذا الموقف أعلن المتحدث باسم البيت الأبيض أندرو بيتس أن الرئيس الأمريكي جو بايدن ارتدى قبعة المرشح للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب تأكيدًا على الوحدة بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي في البلاد.

وكتب بيتس على منصة "إكس" "في محطة إطفاء شانكسفيل، تحدث الرئيس عن الوحدة بين الحزبين في البلاد بعد أحداث 11 سبتمبر ودعا إلى العودة إلى ذلك.

وكبادرة، أعطى قبعة لأحد أنصار ترامب، الذي كدعم لنفس الروح اقترح (الأخير) على الرئيس ارتداء قبعة ترامب. وقد ارتداها لفترة قصيرة".

وحضر بايدن يوم الأربعاء فعاليات تذكارية لإحياء ذكرى هجمات 11 سبتمبر.

 

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