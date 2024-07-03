إعلام عبري: توبيخ مسؤول كبير في الشاباك بعد الإفراج عن مدير مجمع الشفاء

ذكرت القناة 13 الإسرائيلية، أنه تم توبيخ مسؤول كبير في جهاز الإستخبارات الإسرائيلي "الشاباك " بعد الإفراج عن مدير مجمع الشفاء.

وكانت قد أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن قرار الإفراج عن مدير مجمع الشفاء الطبي محمد أبو سلمية أثار ردود فعل غاضبة في إسرائيل، بل إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تنصل من المسؤولية وذهب إلى حد التعبير عن غضبه.



أول تعليق من نتنياهو على إطلاق سراح مدير مستشفى الشفاء



وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن نتنياهو تنصل من مسؤوليته عن إطلاق سراح مدير مستشفى الشفاء، محمد أبو سلمية، مشيرة إلى أن القرار جاء بعد المناقشات في المحكمة العليا وهوية المفرج عنهم تحددها قوات الأمن.

ونقلت صحيفة معاريف الإسرائيلية عن مكتب نتنياهو قوله إن قرار إطلاق سراح السجناء يأتي بعد مناقشات في المحكمة العليا بشأن التماس ضد احتجاز السجناء في معتقل "سدي يمن".

وأضافت أن تحديد هوية السجناء المفرج عنهم يتم بشكل مستقل من قبل مسؤولي الأمن بناءً على اعتباراتهم المهنية.

وقالت صحيفة "إسرائيل هيوم" نقلا عن مكتب نتنياهو إن رئيس الوزراء "أمر بإجراء تحقيق فوري في مسألة إطلاق سراح السجناء".

من جهتها، نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن "أجواء مقربة من نتنياهو قولها إن الأخير غاضب لأنه علم من وسائل الإعلام إلى جانب وزير جيش الاحتلال بإطلاق سراح أبو سلمية وطالب بإجابات في أسرع وقت ممكن.

كذلك أعلن مكتب وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يوأف جالانت لم نعلم بأمر إطلاق سراح مدير مستشفى الشفاء فإجراءات حبس السجناء الأمنيين وإطلاق سراحهم تخضع للشاباك ولا تخضع لموافقة وزير الجيش".

وقالت إسرائيل هيوم إن: "قرار إطلاق سراح مدير الشفاء اتخذ من قبل الشاباك".

من جانبه، أوضح جهاز الشاباك أنه "منذ حوالي عام يحذر جهاز الأمن العام كتابيا وشفهيا من محنة الاعتقال ووجوب زيادة عدد أماكن الاعتقال، نظرًا لضرورة الاعتقال العناصر في السلطة الفلسطينية وقطاع غزة".

وأضاف "في ضوء حاجة الدولة، وكما حددها مجلس الأمن، تقرر إطلاق سراح عدد معين من المعتقلين من القطاع، حيث لا يُنظر إلى الخطر الذي يواجههم".

