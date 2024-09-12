موعد مباراة الزمالك والشرطة الكيني في الكونفدرالية والقنوات الناقلة

يستعد فريق الزمالك لمواجهة الشرطة الكيني يوم السبت المقبل، على ملعب نيايو الوطني في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

جوزيه جوميز

موعد مباراة الزمالك والشرطة الكيني

تنطلق مباراة الزمالك والشرطة الكيني يوم السبت المقبل بالعاصمة الكينية نيروبي، في تمام الساعة 3 عصرا بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والشرطة الكيني

ومن المقرر أن تنقل مباراة الزمالك والشرطة الكيني عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الناقل الحصري لبطولة كأس الكونفدرالية.

وكانت بعثة الفريق قد وصلت إلى كينيا صباح اليوم استعدادًا لمواجهة الشرطة الكيني، وحرص مسئولو السفارة المصرية على استقبال البعثة.

ويترأس أحمد خالد حسانين عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، بعثة الفريق الأبيض في كينيا.