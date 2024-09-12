ماجد هاني يوجه رسالة مؤثرة للجماهير بعد رحيله عن الزمالك

أعلن ماجد هاني رحيله عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في رسالة عبر صفحته الرسمية على فيس بوك.

وعلمت فيتو أن نادي زد اتفق مع الزمالك على شراء ثنائي الأبيض حمدي علاء وماجد هاني في الميركاتو الصيفي.

وعلمت فيتو أن الثنائي حمدي علاء وماجد هاني خرجا من حسابات البرتغالي جوزيه جوميز الفنية لذلك قرر نادي الزمالك بيع اللاعبين.

وكتب ماجد هاني عبر صفحته الرسمية على فيسبوك:"

كلمة شكرًا قليلة وصغيرة جدًا على كل اللي شوفته معاكم عيشت معاكم لحظات عظيمة وجميلة.. وهتفضل ذكرياتي معاكم هي الأهم على الإطلاق.

وواصل:" جماهير الزمالك العظيمة شكرًا من قلبي.. على كل دعم ومساندة في كل اللحظات والمناسبات.

وأضاف:" صحيح لكل بداية نهاية ولكل قصة ختام.. لكن أكيد حكايتي وعشقي ليكم مش هيكون ليه أخر.. ممتن جدا لدعمكم اللي أنا واثق انه هيستمر معايا في كل خطوة بمشيها في مسيرتي، شكرًا جمهور الزمالك العظيم.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة الشرطة الكيني الثالثة عصر يوم السبت المقبل، على ملعب نيايو الوطني في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

موعد مباراة الزمالك والشرطة الكيني

وتنطلق مباراة الزمالك والشرطة الكيني يوم السبت المقبل بالعاصمة الكينية نيروبي، في تمام الساعة 3 عصرا بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والشرطة الكيني

ومن المقرر أن تنقل مباراة الزمالك والشرطة الكيني عبر شبكة قنوات بين سبورت الناقل الحصري لبطولة كأس الكونفدرالية.