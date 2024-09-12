الخميس 12 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

حبس عنصر إجرامي بتهمة إدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بأسيوط

حبس القائم على إدارة
حبس القائم على إدارة ورشة لتصنيع الأسلحة فى أسيوط

أمرت النيابة العامة، بحبس عنصر إجرامي 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة إدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية، ومصادرة المضبوطات وإعداد تقرير بشأنها.

حريق يلتهم معرض أثاث في السويس

سيف بـ ربع مليون جنيه، لوحات معدنية مميزة تدخل المنافسة

 أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط قيام (عاطل – مقيم بدائرة مركز شرطة البدارى – له معلومات جنائية) بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية والاتجار بها متخذًا من محل سكنه مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

 وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته (رشاش جرينوف – بندقية آلية- 5 بندقية خرطوش- 21 فرد محلى – عدد من الطلقات– مجموعة من الأجزاء والأدوات المستخدمة فى التصنيع)، 
 

 وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

إدارة البحث الجنائى ورشة لتصنيع الأسلحة مديرية أمن اسيوط قطاع الأمن العام

مواد متعلقة

حريق يلتهم معرض أثاث في السويس

سيف بـ ربع مليون جنيه، لوحات معدنية مميزة تدخل المنافسة

القبض على عامل قتل جاره بالمنوفية بسبب خلافات الجيرة

إصابة ضابط ومقتل "ستورة" خط قوص في تبادل لإطلاق النيران مع الشرطة

تحرير 12 ألف قضية سرقة كهرباء خلال 24 ساعة

الداخلية تكشف تفاصيل استضافة المؤتمر الـ10 للمسئولين عن حقوق الإنسان العرب

تحرير 33 ألفا و123 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

القبض على سائق مركبة فى حدائق القبة لخلافات على أولوية المرور

الأكثر قراءة

انهيار عقار في شبرا مصر والحماية المدنية تتوجه لمكان الحادث

قناة أبو ظبي تعلن نقل مباراتي الأهلي والزمالك أمام بطلي كينيا بشكل حصري

خطة الأهلي للتعاقد مع مهاجم قبل غلق الميركاتو الصيفي

أول دولة عربية تسجل حالة إصابة بجدري القردة

قبل غلق القيد الإفريقي، تعرف على قائمة الأهلي للموسم الجديد

زلزال بقوة 4.7 درجة يضرب لوس أنجلوس الأمريكية

بعد استبعاد فريدة سيف النصر من العتاولة 2، أبو سريع يكشف سر قوة فيفي عبده (فيديو)

بدء تشغيل جهاز أشعة الماموجرام بمستشفى إهناسيا التخصصي ببني سويف

منوعات

المزيد

أستراليا تحظر احتضان حيوان في جميع أنحاء البلاد لهذا السبب

يعطي إحساس اللمسة البشرية، علماء يطورون جهازا ناعما يستخدم بأطراف الأصابع

بعد عامين من سرقتها، العثور على صورة شهيرة لتشرشل

تحذيرات من وصول بلازما الشمس إلى الأرض

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم اليوم الخميس 12 سبتمبر 2024 في الأسواق

قشر البياض يتراجع 40 جنيهًا، أسعار الأسماك اليوم الخميس بسوق العبور

أسعار السكر اليوم الخميس 12 سبتمبر 2024 بالسوق المحلي

تعرف على سعر القصدير اليوم الخميس 12 سبتمبر 2024

المزيد

انفوجراف

البولندي كونراد ميشالاك صفقة الزمالك الجديدة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

شبابٌ حول الرسول، زيد بن حارثة "الصحابي الوحيد الذي ذُكر اسمه في القرآن"

رد ناري من خالد الجندي على فتوى جواز سرقة الكهرباء والمياه (فيديو)

تفسير حلم قراءة القرآن في المنام وعلاقته بالطهارة والتوبة من كل الذنوب

المزيد
الجريدة الرسمية