حبس عنصر إجرامي بتهمة إدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بأسيوط

أمرت النيابة العامة، بحبس عنصر إجرامي 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة إدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية، ومصادرة المضبوطات وإعداد تقرير بشأنها.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط قيام (عاطل – مقيم بدائرة مركز شرطة البدارى – له معلومات جنائية) بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية والاتجار بها متخذًا من محل سكنه مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته (رشاش جرينوف – بندقية آلية- 5 بندقية خرطوش- 21 فرد محلى – عدد من الطلقات– مجموعة من الأجزاء والأدوات المستخدمة فى التصنيع)،



وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.