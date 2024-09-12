حريق يلتهم معرض أثاث في السويس

نشب حريق في معرض للأثاث بالسويس، ودفعت الحماية المدنية سيارات الإطفاء للسيطرة على النيران قبل امتداها للأنشطة المجاورة.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بمديرية أمن السويس بلاغًا يفيد نشوب حريق في معرض للأثاث على طريق "السويس- القاهرة" في الطريق المؤدي للسويس داخل نطاق حي عتاقة.

ودفعت الحماية المدنية بـ 3 سيارات إطفاء الى مكان البلاغ مدعومة بقوات الشرطة وسيارة إسعاف.

وتم محاصرة كرات اللهب ومنع خطر الامتداد الى المجاورات وإخماد الحريق، فيما أصيب شخصان بحالة اختناق وتم إسعافهم بموقع الحادث، فيما تبين من المعاينة التهام النيران أجزاء كبيرة من الأثاث داخل المعرض، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه الواقعة.