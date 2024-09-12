10 أسباب تؤكد عدم تعرض السوق المصرية لفقاعة عقارية

استبعد المهندس فتح الله فوزي، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، رئيس لجنة التطوير والتشييد بالجمعية، حدوث فقاعة عقارية بالسوق المصرية.

وأرجع ذلك للأسباب الآتية: “لا يوجد في مصر منظومة تمويل عقاري فعال إلا للإسكان المدعم من الحكومة للفئات المستحقة، والعرض الموجود حاليا بالإعلانات واتصالات المسوقين هو عرض أوف بلان”.

وأضاف أنه يتم بدء التنفيذ بالوحدة بعد البيع ١-٢ سنة ويتم تسليمها للعميل بعد ٤-٥ سنوات من البيع وفي حالة عدم بيع المطور وحدات المرحلة المطور لا يقوم بالبدء في تنفيذها وستبقي الوحدة /المرحلة رسومات على ورق إلى أن يتم البيع.

وأكد أن الطلب علي السكن في مصر مع حدوث مليون حالة زواج في السنة علي أقل تقدير ٥٠٠ ألف وحدة احتياج سنوي والإسكان المدعوم ٩٠٪؜ من الطلب ٤٥٠ ألف وحدة الذي تقدمه الدولة للمستحقين لا تستطيع الدولة توفيره وهناك قوائم انتظار وعجز سنوي متراكم؟

وأشار إلى أن الإسكان الفاخر وفوق المتوسط الذي يقدمه شركات القطاع الخاص حوالي ١٠٪؜ من الطلب السنوي حوالي ٥٠ ألف وحدة والقطاع الخاص الذي يعمل في الإسكان الفاخر وفوق المتوسط يسلم سنويا لا يزيد ٢٥-٣٥ ألف وحدة في السنة

وأضاف: أعمل في التطوير من عام ٧٩ أي حوالي ٤٥ سنة ومع متابعة الزيادة في سعر بيع الوحدة خلال الـ ٥ سنوات فترة التطوير حوالي ٢-٣ مرات علي أقل تقدير.

وتابع: لا أنصح أي شخص ليس لديه القدرة المالية لسداد المقدم والأقساط في مواعيدها بالمضاربة من خلال شراء وحدة بهدف إعادة البيع بعد سداد المقدم وعدة اقساط، لأنه في حالة عدم سداد القسط سيقوم المطور بفسخ العقد وخصم ١٠٪؜ من ثمن الوحدة الإجمالي وسداد المتبقي للمشتري بالتقسيط بنفس طريقة السداد

وفي حالة يكون المسدد من المشتري من الثمن ١٠ ٪؜ فقط سوف يخسر المبلغ المسدد بالكامل، وبالتأكيد في حالة فسخ العقد مع المشتري سيقوم المطور بإعادة بيع الوحدة بسعر أعلى بعد مرور ١-٢ سنة من البيع للمشتري الأول والمطور هو المستفيد في هذه الحالة.

وتابع: أنصح المشتري بضرورة الاطلاع جيدا علي التعاقد واستشارة محامي في بنود العقد ومسئولية كل طرف بالعقد

- حالة عدم التزام المطور

- ⁠حالة عدم التزام المشتري

وأكد، أن الضرر الوحيد الذي يحدث في السوق هو هدوء البيع لخروج طلب المشتري المضارب الذي ليس لديه القدرة علي سداد المقدم والأقساط.