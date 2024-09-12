الخميس 12 سبتمبر 2024
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عقارات

102 ألف جنيه سعر المتر التجاري في مزاد علني بالنوبارية الجديدة

مزاد علني، فيتو
مزاد علني، فيتو

ترأس المهندس أشرف السماليجي رئيس جهاز تنمية جهاز النوبارية الجديدة، ولجنة المزادات المشكلة من هيئة المجتمعات العمرانية، المزاد العلني لبيع ١١ محلا و٢ وحدة إدارية وصيدلية وذلك بمختلف الأحياء والأسواق التجارية بالنوبارية.
وأسفرت المزايدة عن بيع ١٠ محلات بمتوسط أسعار وصل إلي ٧٠٧٩٠ جنيها للمتر ووصل أقصى سعر إلى ١٠٢٠٠٠ جنيه للمتر، والوحدات الإدارية بمبالغ تتراوح بين ١٣٢٠٠ جنيه و١٥ ألف للمتر. 

وكان قد شهد مركز التكنولوجي بالجهاز المدينة تزاحما كبيرا لدفع مبالغ التامين الابتدائي مع بداية يوم العمل وقد صرح السيد المهندس رئيس الجهاز أن جهاز المدينة قام بوضع خطة طبقا لتعليمات هيئة المجتمعات لبيع المحلات والوحدات الإدارية طبقا لاحتياجات السوق والزيادة السكانية.

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المجتمعات العمرانية النوبارية الجديدة هيئة المجتمعات العمرانية مدينة النوبارية الجديدة

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